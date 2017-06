Horror-Trip in der Idylle

Es ist ein idyllischer Ort, die Tanzheimat Inzmühlen in Handeloh. Das Tagungszentrum liegt mitten im Naturpark Lüneburger Heide im deutschen Bundesland Niedersachsen. Fotos zeigen einen alten Gutshof und grosse Wiesen, umrahmt von mächtigen Eichen. An einem Freitag im September 2015 spielten sich in der Idylle gespenstische Szenen ab: Rund dreissig Menschen torkelten vor dem Zentrum umher, grunzten, stöhnten, schrien.

150 Sanitäter standen wenig später in Handeloh im Einsatz. Die dreissig Naturheilpraktiker und Homöopathen hatten das Psychedelikum 2C-E eingenommen, auch bekannt als Partydroge Aquarust. Sie litten an Halluzinationen, Schmerzen, Atemnot, zwei Personen befanden sich in akuter Lebensgefahr.

Gut zwei Jahre nach dem Vorfall hat der «Spiegel» den Nachmittag von Handeloh aufgearbeitet (Artikel bezahlpflichtig). Demnach bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft, was Recherchen des «Tages-Anzeigers» schon damals zeigten: Die Spuren des Drogenseminars führen in die Schweiz. Die Leiter der Veranstaltung, die Eheleute Stefan S. und Anja W., waren Anhänger des verstorbenen Schweizer Psy­chia­ters Samuel Widmer. «Die Verbindung ist eindeutig», so Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas gegenüber dem «Spiegel».

Verborgene Psycholyse-Szene

Widmer gilt als Erfinder der Psycholyse. Sein Ansatz: Nur mithilfe von Drogen erreicht der Mensch gewisse Tiefen seines Unterbewussten. Im solothurnischen Lüsslingen hatte Widmer Mitte der 90er seine Kirschblüten-Gemeinschaft gegründet; eine Kommune von hundert Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Über zwei Jahrzehnte behandelte Widmer geschätzte 4000 Patienten mit Substanzen wie Ketamin, Ephedrin und Meskalin. Und er bildete Hunderte von Therapeuten aus – auch aus Deutschland.

Dort operiert die Psycholyse-Szene im Verborgenen. Seminare finden meist heimlich in der Provinz statt, den Landeskriminalämtern fehlt es gemäss «Spiegel» an gesicherten Informationen. Auch die juristische Aufarbeitung der Drogensitzung von Handeloh verläuft harzig. Die Behörden erhielten offenbar keine Unterstützung von den Betroffenen; in der Szene gilt der Ehrenkodex, wonach Aussagen gegenüber der Justiz verweigert werden.

Noch immer an den Nachmittag im September erinnern können sich Stefka Weiland und Gabriele Fischer, die beiden Geschäftsführerinnen der Tanzheimat Inzmühlen. Sie hätten die Seminare von Stefan S. und Anja W. schon mehrere Male beherbergt, Ärger habe es nie gegeben, so die beiden gegenüber dem «Spiegel». Die Teilnehmer seien ganz in Weiss gekommen, hätten im Tanzsaal Leintücher ausgelegt, zunächst sei es still gewesen.

«Er wollte sein Geschlechtsteil abreissen»

Doch plötzlich hörten Weiland und Fischer furchtbare Laute von draussen kommen. Menschen lagen auf der Wiese und schrien, andere kratzten sich das Gesicht blutig, jemand wälzte sich in einem Steinhaufen. Der Köchin des Gutes wird es noch immer übel, wenn sie von diesem Freitag erzählt. «Ein Mann versuchte, sich selbst zu verstümmeln», berichtet sie dem «Spiegel», «er wollte sein Geschlechtsteil abreissen.»

Im Fall wird nächstens der Prozess starten. Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich mittlerweile nur noch auf Stefan S.. Die Polizei hatte in Handeloh auch LSD gefunden. S. beteuerte, seine Frau habe damit nichts zu tun gehabt. Ihm droht nun bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug und ein Behandlungsverbot. Sein Verteidiger betont, die Schuld für den Horrortrip liege nicht bei S. Dem 2C-E sei die psychoaktive Substanz Dragonfly beigemischt gewesen, davon habe er nichts gewusst.

In der Tanzheimat Inzmühlen in Handeloh sind die Schäden von damals behoben, die Idylle ist längst wieder eingekehrt. Nur die Bilder von den schreienden, sich auf der Wiese wälzenden Menschen, die werden Stefka Weiland und Gabriele Fischer nicht so schnell los. (kpn)