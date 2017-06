Hunziker moderiert neue ZDF-Sendung

Michelle Hunziker wird im August eine neue Open-Air-Schlagersendung im ZDF moderieren. «Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Sendung. Das wird sicher ein grosser Spass», sagte Hunziker der «Bild am Sonntag». Das vierstündige Schlager-Festival aus der Strand-Arena am Timmendorfer Strand wird am 26. August ausgestrahlt.

Das ZDF wolle die 40-jährige Moderatorin als mögliche neue «Geheimwaffe» für künftige Shows testen, berichtete die «BamS». Sollte die Sendung erfolgreich sein, könnte sie demnach sogar in Serie gehen. Hunziker hatte im ZDF an der Seite von Thomas Gottschalk zeitweise «Wetten, dass...?» moderiert. (kaf/AFP)