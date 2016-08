IT-Probleme sorgen für Chaos am Flughafen Wien

Seit 17 Uhr werden in Österreichs Metropole Dutzende Flüge abgesagt oder sind stark verspätet. Noch ist unklar, wie lange der Flugbetrieb gestört bleibt.

Just im starken Ferien-Flugverkehr kommt es zurzeit am Flughafen Wien-Schwechat zu massiven Verspätungen, sowohl bei Abflügen als auch bei Ankünften. Ab 17 Uhr wurden Dutzende Flüge gestrichen oder waren stark verspätet. Passagiere werden gebeten, sich an ihre Fluglinie zu wenden.

Eine Sprecherin des Flughafens sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, es geben Schwierigkeiten bei der Übertragung der Flugplandaten von Eurocontrol zu Austro Control. Noch sei unklar, wann sich der Flugbetrieb normalisiere.

Deutlich weniger Flüge

Auf Anfrage des «Standard» hiess es bei Austrocontrol, dass zeitweise nur zehn Flüge pro Stunde landen konnten. Aktuell seien es rund 20 Flüge pro Stunde – statt der üblichen 40. Man arbeite fieberhaft an einer Lösung des Problems.

Wie die Online-Ausgabe von «Österreich» berichtet, müssten zurzeit alle übersandten Flugplandaten manuell ergänzt werden, weswegen nur wenige Landungen pro Stunde abwickelt werden können. Eine Lösung des Problems sei aber absehbar, sagt ein Sprecher von Austro Control.

In sozialen Medien kursieren Bilder von Menschentrauben in der Abflughalle.

Update folgt... (mch)