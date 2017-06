«Ich dachte, ich würde sterben»

Bei seiner letzten Runde an diesem Tag ist Richard Hammond in Hemberg SG über eine Kurve hinausgefahren. Und das auch noch nach der Ziellinie. Was er dachte, als sich sein Auto x-fach überschlagen hat, erzählt er in einem Interview.

Er habe drei bis vier Runden absolviert, sagt der ehemalige Star der Autosendung «Top Gear». «Es war die letzte Runde an diesem Tag und ich kam gerade über die Ziellinie.» Die Strasse verläuft an der Unglücksstelle zuerst in einer längeren Rechtskurve, gefolgt von einer Linkskurve. «Ich war mir bewusst, dass ich mich auf einem Hügel befinde und ziemlich schnell da runtergehe», sagt Hammond mit einem leichten Grinsen im Gesicht.

Aufschlag nach 30 Metern

Mate Rimac, CEO des Autoherstellers Rimac, hat Daten zum Crash aufbereitet. Er sitzt neben Hammond und beschreibt die Flugbahn des Elektoautos den Hügel hinunter. Unterhalb der Strasse, von der Hammond abkam, verläuft ein andere Strasse. Auf die schlug der 47-Jährige zuerst auf – nach 30 Metern.

30 Meter weiter unten auf die Strasse aufgeschlagen: Ein Foto mit der Zielstrecke (rechts) und einer zweiten Strasse weiter unten. (29. Juni 2017) Bild: Screenshot Youtube/Drivetribe

Die Höhe des Sturzes hat laut Rimac 157 Meter betragen. Die Distanz zwischen dem Ort, an dem der britische Moderator von der Strasse abkam, und der Stelle, an der sein Auto auf dem Dach liegen blieb, beläuft sich auf 110 Meter – die Höhendifferenz nicht mit eingerechnet.

Gesetze der Physik verbogen

«Da stehen drei Häuser im Weg», sagt Hammond. «Wie kam ich um dieses Haus herum?» Das Rimac-Team ist noch mit der Auswertung der Unfalldaten beschäftigt. «Glücklicherweise hast du die Gesetze der Physik ein wenig verbogen», sagt Rimac. Er spekuliert, dass die anfängliche leichte Rechtskurve das Auto während des Falls leicht nach links beschleunigt hat.

Das Haus in der Mitte der Strecke ist ein Holzhaus. Hammonds Auto ging nach dem Sturz in Flammen auf.

Nach 110 Metern kam der Elektrowagen zum stehen und fing Feuer: Eine Übersichtskarte. (29. Juni 2017) Bild: Screenshot Youtube/Drivetribe

«Ich dachte, ich würde sterben»

Nachdem das Auto auf der unteren Strasse aufgeschlagen war, überschlug es sich mehrfach und hinterliess mehrere Krater in der Wiese. Während dieser Zeit war Hammond bei Bewusstsein. Er könne sich jedoch nicht daran erinnern, ob er sich einmal oder zwölfmal überschlagen habe, sagt er. «Doch als ich mit 300 Meilen pro Stunde da runterging, dachte ich, ich würde das nicht überleben.»

«Wie kam ich um dieses Haus herum?»: Ein Foto des Hauses, das Hammonds Unfallwagen zum Glück nich traf. (29. Juni 2017) Bild: Screenshot Youtube/Drivetribe

«Ja, ich dachte, ich würde sterben», sagt Richard Hammond. Er zeigt sein verbundenes Knie und reisst Witze darüber. «Mein Knie ist versaut mit einer grossen Narbe.» Seine jüngste Tochter habe ihm gesagt: «Daddy, du siehst aus, als wärst du auf dem Spielplatz hingefallen.»

Er habe Glück gehabt, dass das Dach des Autos nicht eingedrückt wurde, sagt der eher Kleingewachsene. «Das spricht für die grosse Widerstandsfähigkeit des Fahrzeugs.» Auch über seine Körpergrösse macht er einen Spruch: Um sieben Zentimeter habe sein gebrochenes Bein verlängert werden müssen. «Ich bin nicht der Typ, der es sich leisten kann, sieben Zentimeter zu verlieren.»

Das Interview auf Youtube in voller Länge.

(oli)