«Ich ging ihm nach, um wirklich sicher zu sein»

Die Kantonspolizei Zürich hat den Motorsägen-Angreifer gestern Abend in Thalwil ZH am Zürichsee verhaftet. Liman Kabashi, Chef der Pizzeria Pipponi in Thalwil ZH, soll dabei massgeblich geholfen haben.

«Er lief gegen 17.30 Uhr an der Pizzeria vorbei. Sein Gesicht habe ich sofort erkannt und darauf die Polizei gerufen», sagte Kabashi der Zeitung «Blick». Vom Bahnhof her soll der 51-jährige Franz Wrousis durch die Unterführung bei der Ludothek die Gotthardstrasse hinaufgegangen sein.

Der Tatverdächtige im Fall Schaffhausen wurde von der Kantonspolizei Zürich in Thalwil ZH verhaftet. (1/2) — Kantonspolizei ZH (@KapoZuerich) 25. Juli 2017

Der Angreifer von Schaffhausen habe eine Tasche bei sich gehabt und sei Richtung Migros gelaufen, sagte der Pizza-Chef weiter. «Es war komisch, erst konnte ich es gar nicht glauben.» Wrousis habe verträumt und in sich gekehrt gewirkt. Kabashi sei ihm dann gefolgt, um sicher zu sein, bevor er via Whatsapp befreundete Polizisten informierte.

Gezielter Angriff auf CSS-Versicherung

Wie der 51-Jährige in das rund 60 Kilometer vom Tatort entfernte Thalwil am Zürichsee gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei machte bisher noch keine weiteren Angaben über die Flucht und die Festnahme des Angreifers. Die Polizei hatte seit Montagvormittag mit einem Grossaufgebot intensiv nach dem Mann gefahndet. Dabei waren auch Spürhunde und Helikopter im Einsatz. Zudem war er international zur Verhaftung ausgeschrieben.

Der als psychisch auffällig beschriebene Gesuchte hatte am Montag in der Altstadt von Schaffhausen gezielt zwei Mitarbeiter der CSS-Versicherung mit einer Kettensäge angegriffen und einen von ihnen schwer verletzt. Letzterer wurde operiert und befindet sich noch im Spital. Er ist jedoch nicht in Lebensgefahr. Sein Kollege konnte das Spital bereits wieder verlassen.

Zwei Kunden, die sich in den Büroräumen der Versicherung befanden, erlitten einen Schock. Eine weitere Person wurde bei dem Polizeieinsatz leicht verletzt. Während der Suche nach dem Täter befand sich Schaffhausen im Ausnahmezustand. Die Polizei rief zur Vorsicht auf und warnte, der Mann könne bewaffnet und gefährlich sein. Der mutmassliche Täter hatte keinen festen Wohnsitz und lebte in letzter Zeit vor allem in Wäldern. Er wurde bereits zweimal wegen leichten Verstössen gegen das Waffengesetz verurteilt. (sep)