In der Aare treibende Leiche konnte geborgen werden

Die leblose Person, die am Sonntag bei Olten in Aare trieb, ist geborgen worden. Das teilt die Solothurner Kantonspolizei mit. Bei der Person handelt es sich um einen 33-jährigen Tunesier.

Bei der Polizei sei am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Meldung eingegangen, dass ein Körper bei Winznau SO in der Aare treibe. Die Kantonspolizei konnte daraufhin die Leiche mit einem Boot bergen. Sie wurde von der Feuerwehr Winznau unterstützt.

Polizei geht von Badeunfall aus

Eine Bergung am Sonntag war nicht möglich, da die Person unter die Wasseroberfläche. sank und verschwand. Sie soll grüne Badehosen getragen haben.

Der Tunesier war laut der Mitteilung in einer Asylunterkunft im Kanton Aargau gemeldet. Die Solothurner Ermittlungsbehörden gehen von einem Badeunfall ohne Dritteinwirkung aus. (oli)