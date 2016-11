Jackpot von Swiss Lotto nicht geknackt

Ein Jackpot von 43,8 Millionen Schweizer Franken im Swiss Lotto hat Hundertausende Personen dazu verleitet, ihr Glück zu versuchen. Die Anfrage hat Swisslos überwältigt: Seit 16 Uhr, also bereits eine Stunde vor Annahmeschluss, war die Website nicht mehr erreichbar. Kurz vor 19 Uhr wurden dann die Gewinnzahlen veröffentlicht, und es steht fest: Der Jackpot wurde wieder nicht geknackt. Er wächst noch einmal auf 46,3 Millionen Franken.

Die Gewinnzahlen der Ziehung sind 8, 9, 21, 23, 24 und 37. Die Glückszahl ist 3. Replay ist 4. Das teilt Swisslos in einer Medienmitteilung mit.

Website seit 16 Uhr offline

Auf der Website von Swisslos waren diese Zahlen aber kurz vor 20 Uhr weiterhin nicht ersichtlich – bereits ab 16 Uhr war die Seite nur sporadisch erreichbar. Auf Anfrage von baz.ch/Newsnet bestätigte der Mediensprecher von Swisslos, Willy Mesmer, den Ausfall. «Grund für die Störung war die hohe Last in der letzten Stunde vor Einfallende um 17 Uhr», so Mesmer.

Die Ergebnisse wollte Mesmer natürlich noch nicht verraten. Die Gewinnzahlen würden samstags normalerweise zwischen 18.30 und 19 Uhr aufgeschaltet, so der Mediensprecher weiter. Doch weil heute die Website weiterhin nur beschränkt erreichbar ist, wollte er nichts versprechen.

«Spätestens um 19.20 Uhr werden die Zahlen auf SRF1 übertragen – kurz vor der Tagesschau also.» Nun wurden die Zahlen aber bereits früher in einer Medienmitteilung kommuniziert.

Witzige Reaktionen

In den sozialen Medien fielen die Reaktionen zum Ausfall hauptsächlich humorvoll aus.

Hat @swisslos nun auch den Black Friday Effekt? — Tom Zaugg (@TomZaugg) 26. November 2016

Auch @swisslos hat die Hausaufgaben nicht gemacht. NICHTS GEHT MEHR. Ich will doch die 40 Mio abholen :-( — Heinz Krienbühl (@hkrienbuehl) 26. November 2016

#swisslos Seite down? Alle wollen noch Lotto spielen? Ich auch.. :-) — Stevan Skeledzic (@at_zurich) 26. November 2016

