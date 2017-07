Kaninchen Simon stirbt auf Flug – Airline verklagt

Nach dem Tod eines preisgekrönten Riesenkaninchens auf einem Flug von Europa in die USA verklagen drei Geschäftsmänner aus Iowa nun die US-Fluggesellschaft United Airlines. Das Kaninchen war im April bei einem Anschlussflug am Flughafen von Chicago in eine Transportbox der Fluglinie gesetzt und später tot gefunden worden.

Eigentlich sollte das Tier nach Kansas City weiterfliegen, wo ihn seine neuen Besitzer – die drei Geschäftsmänner – abholen wollten. Diese verklagen United Airlines nun auf Schadenersatz.

In den Gerichtsunterlagen der Klage wird vermutet, dass das Tier zu kalten Temperaturen ausgesetzt war und dadurch starb. Die Geschäftsmänner, die das Kaninchen namens Simon auf einer Tier-Show in Iowa ausstellen wollten und dafür bereits Merchandise angefertigt hatten, werfen United Airlines Nachlässigkeit beim Transport des Kaninchens vor. Die Fluglinie äusserte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Details zu den Schadenersatzforderung wurden nicht bekannt. (chk/AP)