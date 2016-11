Kinderhort-Besitzerin in Minnesota hängt Kind auf

Minneapolis day care owner charged with attempted murder for hanging 16-month-old child from noose in basement. https://t.co/3ZCElOITgt

Eine Kinderhort-Besitzerin im US-Staat Minnesota soll ein in ihrer Obhut befindliches Kind an einer Schlaufe aufgehängt haben. Der 42-Jährigen werde versuchter Mord an einem 16 Monate alten Jungen, Körperverletzung und zwei Fälle krimineller Fahrzeugführung zur Last gelegt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Letztere Vorwürfe beziehen sich auf deren mutmassliche Flucht nach der Tat, bei der sie mit einem Minivan zwei Menschen angefahren haben soll.

In der Strafanzeige hiess es, ein Vater habe am vergangenen Freitag in Minneapolis seinen Sohn in die Kindertagesstätte gebracht. Er habe sofort gespürt, dass etwas am Verhalten der Kinderhort-Besitzerin nicht in Ordnung war, sagte er laut einem Bericht der Zeitung «StarTribune» später der Polizei. Die Frau habe ihm gestanden, dass sie «etwas Schlimmes getan» habe.

Hortleiterin flüchtete

Daraufhin habe er Babygeschrei aus dem Keller gehört, sei nach unten gerannt und habe ein Kind an einer Schlaufe hängen sehen, schilderte der Mann weiter. Laut der Polizei befreite er den Jungen und nahm ihn mit nach Hause.

Die Verdächtige fuhr davon, baute einen Auffahrunfall und zog einen Passanten mit sich. Zudem habe sie einen Radfahrer erfasst, hiess es in der Strafanzeige.

Das Kleinkind wurde nach dem Vorfall zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Es gehe ihm gut, sagte ein Polizeisprecher. (chk/AP)