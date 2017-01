Kirchturm von Amatrice nach Beben eingestürzt

«Die Angst kehrt zurück», schreibt der «Corriere della Sera». Mehrere starke Erdbeben haben am Mittwoch binnen einer Stunde Mittelitalien erschüttert. Das erste von drei Beben ereignete sich nördlich der Stadt Amatrice und hatte eine Stärke von 5,3, wie das Geoforschungsinstitut GFZ in Potsdam mitteilte. Anschliessend hätten sich zwei weitere mit der Stärke 5,6 ereignet. Das Zentrum lag laut der Erdbebenwarte in einer Tiefe von nur zehn Kilometern.

Die gebirgige Region Amatrice etwa 100 Kilometer nordöstlich von Rom war im vergangenen Jahr von mehreren schweren Erdbeben heimgesucht worden. Fast 300 Menschen kamen damals ums Leben. Ersten Informationen zufolge stürzten nach den heutigen Beben auch Gebäude ein, die bei dem verheerenden Beben am 24. August beschädigt worden waren. Und ausgerechnet der Kirchturm des Ortes, der das Beben im Spätsommer noch überstanden hatte, stürzte nun heute ein.

Auch in Rom zu spüren

Der italienische Zivilschutzchef Fabrizio Curcio sagte, das Erdbeben habe das Gebiet betroffen, das bereits bei den Erdstössen im August und im Oktober zerstört worden waren.

Das Erdbeben am Mittwoch war im gesamten mittelitalienischen Raum deutlich zu spüren. Auch in der Hauptstadt Rom bekamen es die Menschen mit der Angst zu tun. Laut Medienberichten wurden mehrere Museen und Schulen evakuiert und der U-Bahn-Verkehr teilweise eingestellt.

#terremoto Evacuata la sede di Repubblica a #Roma in attesa di aggiornamenti pic.twitter.com/ocE3rl0Qo3 — la Repubblica (@repubblicait) 18. Januar 2017

Office workers evacuated from buildings in Rome after earthquakes #terremoto pic.twitter.com/E4JJQhapTZ — Alvise Armellini (@Boff23) 18. Januar 2017

Mehrere kleinere Erdstösse hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben. Zudem machen derzeit auch Schnee und Eiseskälte den dort lebenden Menschen zu schaffen. Das neue Erdbeben ereignete sich gegen 10.30 Uhr.

Update folgt...