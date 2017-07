Knie-Akrobatin stürzt in die Manege

Schockmoment im Circus Knie gestern Abend in Luzern: Eine Akrobatin des Duos «Desire of Flight» hat laut Zeugen in luftiger Höhe plötzlich den Halt verloren und ist in die Manege gestürzt. Wie Radio Pilatus berichtet, wurde sie mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Der Schweregrad der Verletzungen sei noch nicht bekannt.

Wie es weiter heisst, sei die Vorstellung abgebrochen worden, mehrere Besucher seien psychologisch betreut worden.

Eine Mediensprecherin des Zirkus' hat einen Unfall gegenüber baz.ch/Newsnet bestätigt. Genauere Angaben konnte sie noch nicht machen. (woz)