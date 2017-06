Land unter in Lugano, eine Stunde Stau auf der A2

In der Nacht auf Mittwoch sind über der Schweiz heftige Gewitter niedergegangen. Besonders betroffen war das Tessin mit bis zu 50 Litern Regen pro Quadratmeter. Strassen in Lugano haben sich in Bäche verwandelt. Auf der A2 kam es zwischen Lugano und Chiasso in beiden Richtungen zu Stau. Die Wartezeit beträgt laut TCS bis zu einer Stunde.

Im Südtessin wurde auch die Kantonsstrasse zwischen Capolago und Porte Ceresio am Luganersee wegen Hochwasser gesperrt, wie der TCS auf seiner Internetseite schrieb. Wie lange der Unterbruch dauert, war zunächst unklar.

Regenwolken, teils auch Gewitter, ziehen auf "Strassen" immer wieder über die gleichen Regionen. Am Abend dann verbreitet ?. 20-25 Grad. ^is pic.twitter.com/6PAuPVLxMN — SRF Meteo (@srfmeteo) 28. Juni 2017

Im Tessin gingen teils kräftige Schauer mit 30 bis knapp 50 Litern Regen pro Quadratmeter nieder, wie ein Sprecher des Wetterdienstes Meteocentrale am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Stark von Niederschlägen betroffen war auch die Region vom westlichen Wallis bis zum Aargau. Neben vielen Blitzen wurden dort bis zu 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert. (chk/sda)