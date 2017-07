Letzter Stresstest vor den Ferien dauert über 2 Stunden

Eine weitere Reisewelle sorgt vor dem Gotthard-Strassentunnel für einen langen Stau in Richtung Süden. In den frühen Morgenstunden wuchs die Blechschlange zunächst auf zwölf Kilometer Länge an. Um die Mittagszeit staut sich der Verkehr auf rund neun Kilometern, was laut TCS Verkehrsinformation eine Wartezeit von eineinhalb Stunden verursacht.

Das Nadelöhr Gotthard einmal passiert, müssen die Automobilisten vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda erneut warten: Um 12 Uhr hält sich dort weiterhin eine rund 8 Kilometer lange Blechschlange. Die Wartezeit beträgt rund 50 Minuten.

Kurzer Stau auf der Alternativroute

Die Verkehrsdienste empfehlen als Alternativroute nach Italien die A13 und den San-Bernardino-Tunnel oder den Lötschberg-Autoverlad und die A9 über Simplon oder Grosser St. Bernhard. Gemäss TCS Verkehrsinformation hat sich da bis zur Mittagszeit bei Sargans ein kurzer Stau gebildet.

Die Kantonspolizei St. Gallen habe ihr eine Staulänge von rund drei Kilometern gemeldet, sagt eine Sprecherin von viasuisse auf Anfrage. Das dürfte eine Wartezeit von rund 10 bis 15 Minuten verursachen. Auch nach Chur in Richtung San Bernardino stocke der Verkehr teilweise.

Stau auch in Richtung Norden

Für Heimkehrer aus dem Süden gab es am frühen Samstag vorerst freie Fahrt. Doch bis 12 Uhr hatte sich zwischen Quinto und der Raststätte Stalvedro ebenfalls sechs Kilometer Stau gebildet, was zu einem Zeitverlust von bis zu 1 Stunde 15 Minuten führte. Auch hier wird die Umfahrung über die A13 und den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

In der Schweiz sind zurzeit in allen Kantonen Schulferien. Zudem beginnen dieses Wochenende in fünf deutschen Bundesländern und in den nördlichen Provinzen der Niederlande die Sommerferien.

