Lüstling auf Velo belästigt in Schaffhausen zwei Frauen

Ein Mann verfolgte in Schaffhausen mit seinem Velo Frauen, sprach sie mit obszönen Worten an und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Schaffhausen mindestens zwei junge Frauen sexuell belästigt. Zwei Frauen meldeten der Polizei, sie seien von einem Velofahrer belästigt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich jeweils um denselben Mann handelte.

Die Vorfälle passierten gegen 16 Uhr vor dem Herblinger Markt und gegen 17 Uhr am Ebnatstieg, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Im zweiten Fall folgte der Velofahrer demnach der Frau, sprach sie mit obszönen Worten an und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die einen 30- bis 40-jährigen südländischen Typen auf einem weiss/schwarzen Velo gesehen haben. Der Mann soll einen dunklen Velohelm und eine auffällig dunkle Sonnenbrille getragen haben. (chk/sda)