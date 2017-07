Mehrere Tote bei Erdbeben in Ägäis

Bei dem Erdbeben in der Ägäis sind einem Medienbericht zufolge mindestens zwei Menschen auf der griechischen Insel Kos getötet worden. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden, meldete die griechische Nachrichtenagentur Ana am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Laut der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,7 nahe der türkischen Stadt Bodrum.

Auch die Sachschäden auf Kos durch das Beben, das sich um 01.31 Uhr Ortszeit ereignete, seien enorm, zitierte Ana den Bürgermeister der Insel. Auf der griechischen Insel Rhodos war das Erdbeben ebenfalls zu spüren. Laut der dortigen Polizei gab es aber keine Opfer oder grössere Schäden. Die Erdbebenwarte in der griechischen Hauptstadt Athen gab die Stärke des Bebens mit 6 an.

Über mögliche Opfer oder Schäden in der Türkei wurde zunächst nichts bekannt. Die bei Urlaubern beliebte Region liegt im Südwesten des Landes.

In beiden Ländern kommt es häufiger zu Erdbeben. Nach Angaben des USGS ereignete sich das Erdbeben in einer Tiefe von rund zehn Kilometern, etwa zehn Kilometer südlich von Bodrum, in der Nähe der griechischen Insel Kos. Beide Länder liegen auf aktiven Bruchlinien. Im Jahr 1999 hatten zwei zerstörerische Erdbeben den Nordwesten der Türkei heimgesucht. Rund 18'000 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. (chk/AFP/AP/sda)