Mehrere Tote in Österreich gefunden – womöglich Familiendrama

In einem Haus in Österreich sind nach Polizeiangaben am Donnerstag mehrere Leichen gefunden worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Nach bislang unbestätigten Medienberichten handelt es sich um ein Familiendrama mit sechs Toten. Der Tatort befindet sich im niederösterreichischen Böheimkirchen zwischen Wien und St. Pölten. Auf Anfrage wollte die Polizei zunächst keine näheren Details bekanntgeben.

Zuvor hatte die Tageszeitung «Kronen Zeitung» in ihrer Online-Ausgabe über den Fall berichtet. Nach Medien-Informationen hat eine junge Frau ihre Familie ausgelöscht. Danach hat sie sich Recherchen des ORF zufolge selbst gerichtet. Laut Bürgermeister Johann Hell haben in dem Haus drei Kinder gewohnt. Die Familie sei erst vor kurzem zugezogen, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. (thu/sda)