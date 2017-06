«Messer, Messer, Messer» – Mann in London festgenommen

Die Londoner Polizei hat am Freitag in der Nähe des Parlaments einen Mann mit einem Messer festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Aber es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie wurde auf die Situation aufmerksam, als mehrere Menschen« Messer, Messer, Messer» schrien, wie der «Guardian» unter Berufung auf Augenzeugen berichtet haben.

Man arrested outside Houses of Parliament. Pavement cleared, lots of police. Traffic still passing pic.twitter.com/7tcfZeLPaG

Ganz in der Nähe, auf der Westminister Bridge, war im März ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast und hatte anschliessend auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten erstochen.

Something appears to be happening at Palace gates in Westminster, scores of police pic.twitter.com/DLZaHuAWki