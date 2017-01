Mexiko liefert Drogenboss «El Chapo» an die USA aus

Mexiko hat den berüchtigten Drogenbaron Joaquín «El Chapo» Guzmán an die USA ausgeliefert. Dies teilte die Regierung in Mexiko-Stadt am Donnerstag mit. Das US-Aussenministerium bestätigte zuvor über Twitter, dass der Chef des Sinaloa-Kartells auf dem Weg in die Vereinigten Staaten sei.

Guzmán sass zuletzt in einem Gefängnis nahe der Grenzstadt Ciudad Juárez ein. Zuvor war er bereits zweimal aus der Haft getürmt. Vor einem Jahr wurde er von Elitesoldaten in Mexiko gefasst. Seitdem hatte sich der Drogenboss gegen seine Auslieferung an die USA gewehrt.

Die USA wollen Guzmán wegen Mordes, Waffenbesitz, Imports und der Verbreitung von Kokain und Marihuana sowie Geldwäsche den Prozess machen. (sep/dapd)