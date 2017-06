Nach Hackerangriff auf Parlament läuft Suche nach Täter

Die britischen Behörden haben nach einem Hackerangriff auf das Parlament des Landes Ermittlungen eingeleitet. Zuvor seien «ungenehmigte Versuche, auf parlamentarische Nutzerkonten zuzugreifen» entdeckt worden, sagte eine Sprecherin des Londoner Unterhauses am Samstag.

Der Zwischenfall hätte Abgeordnete und Mitarbeiter beeinträchtigt, sich ins System einzuloggen und ihren E-Mail-Zugang zu nutzen, so die Sprecherin. Das nationale Zentrum für Cybersicherheit und die Kriminalbehörde NCA sind in den Untersuchungen eingeschaltet.

Ausmass des Angriffs unklar

Wie aus einer Erklärung des Unterhauses hervorging, wurde der E-Mail-Zugang von ausserhalb für die Parlamentarier aus Sicherheitsgründen vorerst abgeschaltet. Die IT-Dienste im Parlament selbst arbeiteten normal. Wie viele Abgeordnete betroffen waren und wie gross der Schaden war, war zunächst nicht bekannt.

Der Liberaldemokrat Chris Rennard sagte auf Twitter, dass dringende Nachrichten per SMS verschickt werden sollten, da die E-Mails vermutlich nicht aus der Entfernung funktionierten.

«Andauernder und entschlossener Angriff»

Der Minister für internationalen Handel, Liam Fox, sagte dem Sender ITV News, dass der Angriff eine Warnung für jedermann sei. «Wir brauchen mehr Sicherheit und bessere Passwörter. Seine Tür würde man nachts auch nicht offen stehen lassen.»

Laut der Zeitung «The Guardian» war in einer E-Mail, die an alle Betroffenen verschickt wurde, die Rede von einem «andauernden und entschlossenen Angriff auf alle parlamentarischen Nutzerkonten in einem Versuch, schwache Passwörter herauszufinden». Die Versuche hätten insbesondere darauf abgezielt, Zugang zu E-Mails zu bekommen.

Putin oder Kim Jong-un Drahtzieher?

Der Konservative Henry Smith machte per Twitter den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un oder den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Angriff verantwortlich. Mit Humor schrieb er, vielleicht sei es aber auch ein Kind im Keller einer Mutter gewesen. Über sich und seine Pläne für die kommenden Stunden ohne Zugang auf seine beruflichen E-Mails schrieb er: «Ich bin unterwegs zum Pub.»

Sorry no parliamentary E-Mail access today - we're under cyber attack from Kim Jong Un, Putin or a kid in his mom's basement or something...