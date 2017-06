Neue Uniformen für die Polizei

Zahlreiche Polizeikorps in der Deutschschweiz sollen 2018 neue Uniformen erhalten. Die Kantonspolizei Bern unterzieht die Uniformen ab Juli einem Praxistest.

Die zukünftigen Arbeitsuniformen lehnen sich an das derzeitige Erscheinungsbild der Polizeikorps in der Deutschschweiz an. In Bezug auf Schnitt, Optik und verwendete Materialien wird die Uniform aber heutigen Bedürfnissen angepasst, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Die einzelnen Korps werden sich weiterhin aufgrund individueller Merkmale wie Badges oder Krawatten unterscheiden. Unter der Projektleitung der Kantonspolizeien Bern und Zürich haben zwölf kantonale Polizeikorps, mehrere Stadtpolizeien und die SBB-Transportpolizei Anfang 2015 beschlossen, eine neue Uniform zu evaluieren und zu beschaffen.

Mit dem gemeinsamen Beschaffungsvorhaben wollen die Polizeien künftige Beschaffungskosten reduzieren und die logistische Bewirtschaftung verbessern. In einer ersten Phase wurden diverse Designfirmen angeschrieben. Insgesamt drei Unternehmen reichten Vorschläge ein. Im Oktober 2015 entschied sich der Projektsteuerungsausschuss für einen der Vorschläge. Massgebend bei den Überlegungen waren Optik, Zweckmässigkeit und Kosten.

Im Verlauf des vergangenen Jahres wurde das Projekt konkretisiert und ein Submissionsverfahren durchgeführt. Dieses konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Am 4. Juli startet die Berner Kantonspolizei einen «Trageversuch». Damit soll die Praxistauglichkeit der Uniform getestet werden. Der Versuch dauert voraussichtlich bis Februar 2018. Anschliessend erfolgt die definitive Beschaffung. (pre/sda)