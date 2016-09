Öltanker steht 24 Stunden lang in Flammen

Im Golf von Mexiko wäre es beinahe zu einer neuen Naturkatastrophe gekommen. Rettern gelang es, einen Brand an Bord eines mit Diesel und Benzin beladenen Schiffes zu löschen.

Ein Grossfeuer auf einem Treibstoff-Tanker im Golf von Mexiko ist nach mehr als 24 Stunden gelöscht worden. Es sei kein Treibstoff ins Meer geraten, sagte ein Sprecher der Ölfirma Pemex in der Nacht zum Montag. Aus Sicherheitsgründen sollten rund hundert Einsatzkräfte weiter vor Ort bleiben, um den Tanker «Burgos» zu überwachen.

Der mit 160'000 Barrel Diesel und Benzin beladene Tanker war am Samstag aus zunächst ungeklärten Gründen vor der Hafenstadt Veracruz in Brand geraten. Die 31 Besatzungsmitglieder konnten in Sicherheit gebracht werden. Pemex-Cef José Antonio Anaya betonte, es sei kein Treibstoff ins Meer geraten. Die «Burgos» verfüge über eine doppelte Wand, so dass kein Leck entstanden sei. Insgesamt wurden 70'000 Liter Löschschaum eingesetzt, um die Flammen zu löschen.

(rub/AFP)