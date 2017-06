Pöstler kapitulieren vor angriffslustiger Krähe

Nach wiederholten Krähen-Attacken auf Briefträger in Vancouver wurde die Auslieferung dort zeitweilig eingestellt, wie Post-Sprecher Phil Legault am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Sicherheit der Angestellten sei von «grösster Wichtigkeit».

Die Krähe griff demnach bereits mehrfach Postboten an, die Briefe in drei Häuser in einem Wohngebiet im Osten der westkanadischen Metropole zustellen wollten. Örtlichen Medien zufolge erlitt einer der Briefträger bei eine Attacke aus der Luft eine blutende Wunde.

Messer von Tatort entwendet

Die von der Unterbrechung der Zustellung betroffenen Bewohner sollen ihre Post nun vorerst selbst abholen. Die Auslieferung wird dem Post-Sprecher zufolge so schnell wie möglich wieder aufgenommen, «wenn es sicher ist».

Die Krähe namens Canuck – einer umgangssprachlichen Bezeichnung für Kanadier – ist in Vancouver alles andere als eine Unbekannte. Sie wurde in der Vergangenheit bereits beim U-Bahn-Fahren beobachtet sowie beim Versuch, in einem Fast-Food-Restaurant ein Frühstück zu stehlen. Ausserdem soll Canuck auch für die Entwendung eines Messers von einem Tatort verantwortlich sein.

Auf Social Media ist die Krähe ein Star. Der Vogel hat sogar eine eigene Facebookseite.

(woz/AFP)