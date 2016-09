Polizei-Einsatz bei König-Faysal-Moschee

Bei der König-Faysal-Moschee in Basel ist ein Grosseinsatz der Polizei im Gange. Der Grund ist noch nicht bekannt.

In der König-Faysal-Moschee im Basler St.-Johanns-Quartier predigt der Vater der beiden Therwiler Handschlag-Verweigerer als Imam. In genau der Moschee ist nun ein Grosseinsatz im Gange, wie die Kantonspolizei Basel auf Anfrage von «Blick» bestätigt.

Dass in der Moschee auch Muslime mit radikalen Ansichten verkehren, ist den Behörden seit einiger Zeit bekannt. Auch der Extremist A.J., der unter dem Namen der «Apotheker» bekannt wurde, verkehrte an dem Ort. Er sitzt derzeit im Basler Gefängnis in Ausschaffungshaft. (pat)