Popstar Adele tröstete Opfer von Hochhausbrand

Weniger als 24 Stunden nach dem Brand hat Adele den Grenfell Tower besucht. Auf Twitter kursierende Bilder zeigen die britische Sängerin, wie sie vor Ort versucht, Trost zu spenden. Der Popstar selber hat sich weder im Vorfeld noch im Nachhinein zu dem Besuch geäussert.

Gemäss Augenzeugen ist die fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin sichtlich betroffen auf die Menschen zugegangen und hat jeden umarmt und getröstet, der weinte. Mit dabei war Ehemann Somin Konecki. Das Paar wohnt unweit des Unglücksorts im Stadtteil Kensington.

Adele was going around and hugging everyone she could to comfort them

Weiteren hochrangigen Besuch gab es von Premierministerin Theresa May sowie Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Königin Elizabeth II. drückte ihre Anteilnahme aus. Auch die britische Sängerin Rita Ora teilte ihre Trauer und verriet der «Daily Mail», dass das Hochhaus ihr Lieblingstreff als Teenager war.

Shocked and devastated to hear this terrible news. My heart goes out to everyone affected by this horrific tragedy in west London pic.twitter.com/0pqT6WZBvU