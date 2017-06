So oft googeln die Schweizer nach «Badi»

Wurde Anfang Mai noch nicht oft nach «Badi» gesucht, haben die Schweizer ab Mitte Mai die Suchmaschine vermehrt nach Abkühlung gefragt. Spitzentage waren der 27. und der 28. Mai. Bisher am häufigsten gegoogelt wurde der Begriff am 11. Juni. Das korreliert mit den Temperaturen – allerdings jeweils einen Tag im Voraus: Die Schweizer scheinen präventiv zu googeln.

Bei der Badi-Suche am meisten auf Google zurückgegriffen haben die Glarner, gefolgt von den Schaffhausern und den Solothurnern.

In vergangenen Jahren kam es vor, dass während einer Hitzewelle Ventilatoren ausverkauft waren. Vielleicht ist das der Grund, warum mehr Schweizer «Ventilator» eingeben als «Hitze». Am häufigsten taten das die Obwaldner.

Bei der Suche nach den Flüssen und Seen spielen die Regionen eine grosse Rolle. Am weitesten über das Einzugsgebiet hinaus zieht die Aare die Google-Nutzer in den Bann.

Von den Seen scheint – glaubt man den Resultaten – der Zürichsee den besten Ruf zu geniessen. Dabei haben die Schwyzer weitaus öfter nach dem Zürichsee gesucht als die Zürcher.

(oli)