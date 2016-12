Sonnenschein beschert der Rega «sehr ruhige» Festtage

Ein Teenager ist im Skigebiet Rothorn/Heimberg in Lenzerheide GR über den Pistenrand gestürzt. Bei dem Unfall zog er sich tödliche Verletzungen zu. Mehr...

In Bramois VS fand die Polizei nach einer Auseinandersetzung einen Toten in einem Bachbett. Sie geht nicht davon aus, dass die Tat einen religiösen Hintergrund hat. Mehr...