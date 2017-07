Streit am Sterbebett

Was gibt es Schlimmeres als den Tod des eigenen Kindes? Vielleicht nur, diesem entgegensehen zu müssen, verzweifelt dagegen zu kämpfen und bei all dem unfreiwillig im Licht der Weltöffentlichkeit zu stehen. Connie Yates, 31, und Chris Gard, 32, haben den Kampf aufgegeben. Am Montag kündigten Yates, eine Altenpflegerin, und Gard, ein Postbote, an, sie würden sich in ihr Schicksal fügen: Es sei an der Zeit, ihren Sohn Charlie «zu den Engeln gehen zu lassen», sagte Chris Gard.

In einem Abschiedsbrief erhob das Paar schwere Vorwürfe: «Wäre Charlie früher die Behandlung zuteil geworden, die er nötig hatte, hätte er das Potenzial gehabt, ein gesunder kleiner Junge zu werden. (...) Inzwischen ist es Juli und unser armer Bub wurde ohne adäquate Behandlung im Spital herumliegen gelassen.»

Die Vorwürfe der Eltern richten sich gegen die Ärzte im Londoner Great Ormond Street Hospital – aber auch gegen britische Gerichte. Charlie Gard wurde am 4. August 2016, vor nicht einmal einem Jahr, scheinbar gesund geboren. Tatsächlich litt er unter Mitochondrialer Myopathie, einer Krankheit, die nach und nach die Organe angreift und zu schweren Schäden am Gehirn führt.

Behandlung in New York

Hätte Charlie die bestmögliche Behandlung erhalten, so argumentieren seine Eltern, hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Dafür aber, so glauben sie, war das Spital, in dem ihr Sohn seit Oktober 2016 lag, nicht der richtige Ort. Am New Yorker Presbyterian Hospital experimentieren Ärzte mit neuartigen Behandlungsmethoden, von denen sich Charlies Eltern Hilfe erhofften.

Im Internet sammelten sie fast 400 000 Unterschriften und über eine Million Pfund Spendengelder. Das setzte die Londoner Ärzte unter enormen öffentlichen Druck. Diese betrachteten eine Behandlung in New York als «zwecklos» und wollten lebenserhaltende Massnahmen beenden, um dem Säugling unnötige Leiden zu ersparen. Um sich juristisch abzusichern, rief das Spital im April den High Court an, das höchste Gericht für England und Wales. Dieser gab den Ärzten recht, ebenso der Supreme Court, Grossbritanniens oberstes Gericht, an das sich Connie Yates und Chris Gard im Juni gewandt hatten.

Der Fall Charlie Gard wirft ethische Fragen auf, auf die es keine befriedigenden Antworten geben kann. Was ist wichtiger: Schwere Leiden zu vermeiden oder um das Leben eines Menschen zu kämpfen, bis gar keine Hoffnung mehr besteht? Der Wille der Eltern, die naturgemäss emotional tiefer involviert sind als alle anderen, stand gegen die Meinung der Ärzte und Richter, die den Fall nüchterner beurteilen konnten, was nicht zwingend bedeuten muss, dass sie recht hatten.

«Ich bin Charlie Gard»

Mit der Zeit schaltete sich die halbe Welt in den Streit ein: Am 2. Juli bot Papst Franziskus seine Hilfe an: Charlie könne im Bambino Gesù behandelt werden, dem Kinderspital des Vatikans. Einen Tag später meldete sich Donald Trump zu Wort, natürlich auf Twitter: «Könnten wir Charlie helfen, wären wir erfreut, dies zu tun», schrieb er, wobei er mit «wir» vermutlich Amerika meinte.

Am 18. Juli verabschiedete der US-Kongress einen Gesetzeszusatz, der Charlies Eltern ein permanentes Aufenthaltsrecht in den USA zugestand. Initiator Trent Franks, ein Republikaner aus Arizona, sieht sich selbst als vehementen Verteidiger des Lebens. Schwangerschaftsabbruch ist für ihn laut eigener Aussage schlimmer als Sklaverei. Evangelikale Kirchen starteten eine Kampagne: «Ich bin Charlie Gard». Der Säugling sei «ein Gefangener im Todestrakt» von Grossbritanniens staatlichem Gesundheitswesen, wurde im Internet fantasiert. Vor dem Spital beschimpften Demonstranten die Ärzte als Mörder. Charlies Schicksal war zum Politikum geworden.

Das Schlimme für Connie Yates und Chris Gard ist, dass niemand weiss, ob ihrem Sohn hätte geholfen werden können. Von nun an werden sie in dem Bewusstsein leben müssen, dass nicht alles Menschenmögliche versucht wurde, um Charlie zu retten. Mittlerweile sind dessen Muskeln so weit geschädigt, dass jede Hilfe zu spät käme. In den nächsten Tagen werden die Ärzte wohl die Geräte abschalten, die ihn am Leben halten.

Seine Eltern erschienen gestern noch einmal vor Gericht: Ihr Sohn, so forderten sie, solle zu Hause sterben, nicht im Spital. (Basler Zeitung)