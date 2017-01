Täter soll seine Waffe aus der Tasche gezogen haben

Ein Bewaffneter hat am internationalen Flughafen der US-Grossstadt Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida am Freitag fünf Menschen erschossen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, teilte das Büro des zuständigen Sheriffs in Broward County auf Twitter mit.

Nach den tödlichen Schüssen hat sich der zuständige Sheriff zu der Tat geäussert. Der Schütze sei unverletzt, sagte Scott Israel vor dem Flughafengebäude. Die zuständigen Polizeibeamten hätten keine Schüsse abgeben müssen, um ihn zu ergreifen. Ob der Angriff einen terroristischen Hintergrund gehabt habe, könne er noch nicht sagen. Berichte über weitere Schüsse hätten sich als unbegründet erwiesen.

.@browardsheriff Scott Israel: Suspect was taken into custody w/o incident. pic.twitter.com/mSeluTPrcK — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6. Januar 2017

Ein anderer Behördenvertreter des Broward County, Chip LaMarca, sagte der Nachrichtenagentur AP telefonisch, der Täter habe seine Waffe aus einer Tasche gezogen, die er beim Einchecken zu einem kanadischen Flug aufgegeben habe, mit dem er nach Fort Lauderdale gekommen sei. Anschliessend habe er sie in einer Toilette geladen und begonnen, damit zu schiessen. «Wir wissen nicht, warum», fügte er hinzu.

Schütze hatte einen Armeeausweis

Bürgermeisterin Barbara Sharief sagte dem TV-Sender CNN, ein einzelner Schütze sei für die Tat verantwortlich gewesen. Die Ermittlungen liefen aber noch. Zu den Schüssen kam es nach Behördenangaben im Terminal 2 des Airports, in dem Flüge von Delta Air Lines und Air Canada abgefertigt werden.

Der Senator von Florida, Bill Nelson, sagte CNN, der 26-jährige Mann habe einen Armeeausweis gehabt. Es sei aber nicht klar, ob er noch in den Streitkräften aktiv war. Augenzeugen sagten US-Medien, der zwischen 20 und 30 Jahre alte mutmassliche Täter in einem «Star Wars»-T-Shirt habe bei der Gepäckausgabe im Terminal 2 das Feuer eröffnet. «Er hat geschwiegen», erklärte ein Mann dem Sender MNSBC. «Er war die ganze Zeit still. Er hat nichts gerufen». Ein anderer Zeuge sagte, der Täter sei von der Polizei angeschossen werden, als er nachladen wollte.

Obama und Trump sind orientiert

Der scheidende US-Präsident Barack Obama wurde über den Vorfall von seinem Heimatschutzberater in Kenntnis gesetzt. Sein gewählter NachfolgerDonald Trump schrieb auf Twitter, er beobachte «die schreckliche Situation in Florida» und habe bereits mit Gouverneur Scott gesprochen.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Januar 2017

Wahllos um sich geschossen

Regionale TV-Sender zeigten Aufnahmen von Fernsehhelikoptern, auf denen Hunderte Menschen zu sehen waren, die am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit)auf dem Rollfeld standen. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte Videos zeigten mehrere Verletzte im Gepäckbereich des Terminals. Eine Person mit einer Kopfverletzung schien in einer Blutlache zu liegen. Notärzte versorgten ein blutendes Opfer vor dem Flughafengebäude.

«Die Leute haben angefangen zu schreien und versuchten, aus jeder möglichen Tür herauszukommen oder sich unter den Stühlen zu verstecken», sagte ein Augenzeuge dem Sender MSNBC. Der Täter habe wahllos um sich geschossen und nichts gesagt, als er an den Gepäckbändern auf- und abgegangen sei. Er habe zwischen dem Gepäck hindurchgeschossen, um Menschen zu treffen, die sich versteckt hätten.

Eine weitere Augenzeugin, Jillian Saunders, schrieb der Nachrichtenagentur AP, dass sie die Aktivitäten auf dem Rollfeld aus einem Flugzeug heraus beobachte, mit dem sie nach Los Angeles fliegen wollte. Den Passagieren sei gesagt worden, dass sie die sichersten Plätze auf dem Flughafen hätten, berichtete sie.

25 Millionen Passagiere

Der Flughafen wird jährlich von rund 25 Millionen Passagieren genutzt. Er ist Zwischenstopp für viele Touristen, die eine Kreuzfahrt oder einen Urlaub in der Karibik gebucht haben.

Der frühere US-Regierungssprecher Ari Fleischer twitterte, dass er am Flughafen gewesen sei, als Schüsse abgegeben worden seien. Alle seien daraufhin weggerannt.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

(fal/sda)