Täter von Ohio griff mit Auto und Schlachtermesser an

Mit einem Schlachtermesser hat ein Mann auf dem Campus der State University im US-Bundesstaat Ohio mehrere Menschen verletzt. Zuvor war er in eine Gruppe Fussgänger gefahren. Am Ende war der Verdächtige tot.

Nach Angaben aus Polizeikreisen stammte der 18-jährige Angreifer aus Somalia, lebte aber seit langem legal in den USA. Von den neun Menschen, die er verletzte, befand sich einer im Anschluss in einem kritischen Zustand. Er war Student an der Uni. Die Polizei prüft, ob es sich um einen Terrorangriff handelt. Von den neun Menschen, die er verletzte, befand sich einer im Anschluss in einem kritischen Zustand.

Der Mann sei binnen weniger als einer Minute von einem herbeigeeilten Polizisten niedergeschossen und getötet worden, teilte die Polizei in Columbus wenige Stunden nach der Tat heute mit.

«Lauft, versteckt euch, kämpft»

Neun Menschen seien mit Verletzungen in Spitäler gebracht worden, sagte der Präsident der Universität, Michael Drake. Einige wurden wegen Stich- oder Schnittverletzungen behandelt, andere wegen orthopädischen Verletzungen aufgrund des Zusammenpralls mit dem Auto.

Die Leitung der Universität, in der rund 60'000 Menschen studieren, hatte am Morgen eine Warnung herausgegeben: «Schütze auf dem Campus. Lauft, versteckt euch, kämpft», hiess es in einer Notfallbotschaft im Online-Dienst Twitter.

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College.– OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28. November 2016

Um das Universitätsgelände hatten sich unzählige Polizisten und weitere Einsatzkräfte postiert. Die Studenten seien in Panik aus dem Unterrichtsgebäude gelaufen, sagte eine Augenzeugin dem TV-Sender ABC.

CPD has let local media know that our SWAT, K9, negotiators & helicopter unit are on scene with @OSUPOLICE We have many patrol officers too– Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 28. November 2016

Kein Mittäter

Der Campus war am Vormittag mehr als eine Stunde lang abgeriegelt worden. Die Suche nach einem möglichen Mittäter sei aber ergebnislos verlaufen, sagte Ohios Polizeichef Craig Stone.

Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu einem möglichen Motiv für die Tat, schlossen aber einen terroristischen Hintergrund nicht aus. In jedem Fall sei die Tat absichtlich verübt worden. US-Präsident Barack Obama liess sich über die Lage in Ohio informieren, wie sein Sprecher Josh Earnest mitteilte. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Terrorismus werde in Betracht gezogen

Die Polizeichefin von Columbus, Kim Jacobs, wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, ob die Behörden die Möglichkeit einer terroristischen Tat in Betracht zögen. «Ich denke, wir müssen erwägen, dass es das ist», antwortete sie.

In den vergangenen Monaten haben die US-Behörden Sorgen geäussert, dass Extremisten im Internet zu Messer- und Autoattacken aufgerufen hätten. Diese sind einfacher in die Tat umzusetzen als Sprengstoffanschläge.Die Terrormiliz Islamischer Staat hat Sympathisanten online ermuntert, Angriffe in ihren Heimatländern mit jeder Waffe zu verüben, die ihnen in die Hände fällt.

Angriff: An der Ohio State University wurden neun Menschen durch einen Mitstudenten verletzt. (Video: Tamedia).