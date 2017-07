Taxi fährt in Gruppe von Passanten

In der Nähe des Bostoner Flughafen Logan ist ein Fahrzeug in eine Gruppe von Passanten gefahren. Mindestens neun Personen wurden verletzt. Das berichtet die Zeitung «Boston Globe» mit Bezug auf Aussagen der Sicherheitskräfte vor Ort. Auch die Staatspolizei von Massachusetts hat den Vorfall bestätigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich offenbar um ein Taxi.

Gegenüber «Boston Globe» sagte ein Polizist, dass es sich nicht um einjen Terrorakt zu handeln scheine. Ob der Fahrer die Kollision mit Absicht herbeiführte, ist unklar. Die Polizei untersucht aktuell, ob es sich vielleicht um einen Fahrerfehler handelt. Der Fahrer sei nach der Tat nicht geflüchtet und werde vor Ort vernommen.

MSP, @bostonpolice, @BostonFire, @BOSTON_EMS onscene. Preliminary reports indicate several pedestrians with injuries, varying severity. https://t.co/2bqBJYDOh3