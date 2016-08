Töffli, Waschmaschine, Tiefkühler – alles dabei

Ein Mann ist mit schwerem Gepäck auf der A1 nach Italien unterwegs, als ihn die Polizei bei Olten stoppt. Der Lenker hatte alleine die erlaubte Dachlast um 140 Prozent überschritten.

Am frühen Samstagmorgen entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn einen Audi, der mit offensichtlich zu grosser Last auf der A1 bei Olten unterwegs war. Sie hielt den fehlbaren Autofahrer an.

Bei der genaueren Kontrolle stellte sich heraus, dass alleine die erlaubte Dachlast um mehr als 140 Prozent überschritten wurde. Weiter sei die Sicht des Lenkers durch das mitgeführte Gepäck erheblich eingeschränkt gewesen, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Der 37-jährige Tunesier war mit diversen Umzugsartikeln wie Tiefkühler, Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle, Motorfahrrad und weiteren Hausratgegenständen von Frankreich herkommend Richtung Italien unterwegs.

Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird entsprechend bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. (kko)