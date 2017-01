Verdächtiger gesteht Mord an Prostituierte

In einer Wohnung in Freiburg ist am Samstagabend eine 49-jährige Prostituierte tot aufgefunden worden. Ihr war mehrmals mit einem Messer in die Brust gestochen worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter verhaftet. Während der Einvernahme habe der 27-jährige Schweizer die Tat gestanden, teilt die Sicherheits- und Justizdirektions des Kanton Freiburg mit.

Am Samstagabend wurde die Polizei informiert, dass in einem Studio in Freiburg eine Prostituierte getötet worden sei. Nach weiteren Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Freiburg um 4 Uhr in der Früh einen 27-jährigen Schweizer in Freiburg anhalten.

Bei der anschliessenden Kontrolle fanden die Beamten in seiner Wohnung den Leichnam der 49-jährigen Schweizerin, die ursprünglich aus der Dominikanischen Republik stammt.

Messerstiche in die Brust

Nach ersten Ermittlungen stach der Täter dem Opfer mehrmals mit einem Messer in die Brust, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung vom Sonntag schrieb.

Nach Angaben der Polizei ist das Motiv des Täters noch nicht bekannt. Das Opfer arbeitete im Bereich der Prostitution. Der Mann erklärte der Polizei, dass er sich als Kunde ins Burgquartier zu der Prostituierten begab. Dort stach er mehrmals mit einem Messer auf die Frau ein. Wie er die Leiche in seine Wohnung transportierte, ist noch unklar.