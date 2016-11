Viel Geld aus dem Meer gefischt

In der Guanabara-Bucht von Rio de Janeiro, berühmt für ihr Postkartenpanorama und ihr süsslich riechendes Brackwasser, spült es an solchen Tagen immer allerlei Unrat an: Plastiktüten, alte Schuhe, Sondermüll, in seltenen Fällen auch Leichenteile. Diesmal entdeckten die Fischer an der Kaimauer im Stadtteil Urca aber blaue Hunderter und braune Fünfziger in den Wellen, die grössten Banknoten, die es in Brasilien gibt. Einige sprangen direkt ins Wasser.

Der Ausflugsschiffkapitän Roberto Pereira (42) holte Neoprenanzug und Sauerstoffflasche und machte den Tauchgang seines Lebens. Er sagt: «Es war wie im Märchen, da unten schwebte das Geld im Wellengang.» Jedes Mal, wenn das Meer gegen die Steine schlug, tauchte wieder mehr auf. Pereira sammelte ein, was er erwischen konnte. Mehrere Päckchen zu 100-Reais-Noten waren dabei, verschnürt mit einem Gummiband, ansonsten viele einzelne Fünfziger. Am Ende des Tages zählte er 45'000 Reais, gut 13'000 Franken. Knapp die Hälfte haben sie am nächsten Tag in seiner Bank angenommen und in Trockengeld umgetauscht, der Rest war zu nass und zerfleddert. «Immer noch eine gute Ausbeute», sagt Pereira, «dafür arbeite ich sonst drei Monate lang.»

Alter Menschheitstraum

Jetzt ist in Rio natürlich das Schatzsucherfieber ausgebrochen. Seit Tagen tauchen und schnorcheln vor dem kleinen Hafenbecken in Urca Fischer, Kapitäne und Anwohner in der bräunlichen Brühe herum – auf der Suche nach dem grossen Glück.

Ein Schatz im Meer ist ein alter Menschheitstraum. Meist geht es um Münzen und Edelsteine, jetzt um Papier. «Irgendwo da unten muss noch ein geplatzter Geldkoffer sein», sagt ein Junge aus einer nahe gelegenen Favela, wie viele andere liegt er mit Taucherbrille bäuchlings auf einem Surfbrett und steckt immer wieder den Kopf ins Wasser. Ein Fischer sagt: «Hier gibt es kaum noch Fische, die man auf dem Markt verkaufen kann. Jetzt fischen wir nach Geld, das spart einen Arbeitsschritt.»

In einem Land, in dem praktisch wöchentlich ein Politiker verhaftet wird, weil er Bestechungsgeld angenommen hat, kursieren allerlei Theorien darüber, wer da Beweismaterial im Meer versenkt haben könnte. Gerade wurden in Rio wieder zwei Ex-Gouverneure überführt, die Millionen kassiert haben sollen.

Viele Cariocas fühlen sich ausserdem an das Jahr 1987 erinnert, an den «Sommer der Marihuana-Büchsen». Damals wurden an den Stränden massenweise Blechdosen mit hochwertigstem Gras angespült. Später kam heraus, dass die Ladung von verfolgten Drogendealern über Bord geworfen worden war. Insgesamt 22 Tonnen. Noch heute sagen die Kiffer in Rio, wenn der Joint besonders gut schmeckt: «Das hat Büchsen-Qualität!» Die Angst von Roberto Pereira ist, dass bald einer auftaucht, der sein meergewaschenes Bargeld wiederhaben will.