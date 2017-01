Mehrere Menschen sind in Farindola am Gran-Sasso-Massiv in der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen ums Leben gekommen, nachdem eine Lawine ein Hotel mit 27 Personen getroffen hat. Dies berichtete die Nachrichtenagentur ANSA.

Auf Rufe der Rettungskräfte vor Ort hat bislang niemand reagiert. «Wir rufen, aber niemand antwortet», sagten Helfer vom Unglücksort in der Gemeinde Farindola in der Region Pescara. Sie sprechen von vielen Toten.

Die dramatische Szenerie, die sich den Helfern zeige, sei ein «tragisches Gemisch aus Erdbeben und Lawine». «Die Lawine ist immens», zitierte Ansa die Helfer. Ein Teil der Gebäudestruktur sei eingestürzt, hiess es.

Lawine von Erdbeben ausgelöst

Mehrere Personen seien verletzt, hatte zuvor der Präsident der Provinz Pescara erklärt, wo das Hotel Rigopiano steht. Zwei Menschen konnten lebend geborgen werden. Dabei handelt es sich um Personen, die per SMS um Hilfe gebeten hatten. «Wir erfrieren», hiess es in einer Botschaft. Das Hotel sei total verschüttet.

Die Lawine sei von einem Erdbeben ausgelöst worden, das die Gegend am Mittwochnachmittag erschüttert hatte. Das Hotel sei schwer beschädigt. Darin befanden sich 22 Gäste und fünf Mitglieder des Personals.

Teilweise eingestürzt

In der Gegend sei die Gefahr weiterer Lawinen gross. Die Rettungsmannschaften konnten sich nur mit grösster Mühe auf Skiern dem Hotel nähern. Ihre Arbeit wurde durch einen Schneesturm erschwert. Die Gegend wird schon seit Tagen von heftigen Schneefällen heimgesucht.

Das italienische Bergrettungskorps (CNSAS) entsandte eine Truppe von 35 Leuten, aufgeteilt in vier Teams aus den Abruzzen und den benachbarten Regionen, um nach den Verschütteten zu suchen. Augenzeugen sprachen gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa von drei Vermissten.

«Wir wurden per Whatsapp informiert»: Der Koordinator der Rettungskräfte vor Ort, Emanuele Cherubini, gibt erste Auskünfte. (Video: Twitter/La Repubblica) (rub/sda)