Wohnwagen in Gebenstorf AG explodiert

Bilder zeigen einen völlig zerstörten Wohnwagen am Rande eines Waldes: Die Wände liegen mehrere Meter neben dem Gefährt, im Inneren herrscht totales Chaos. Offenbar ist es an der Oberdorfstrasse in Gebenstorf AG gegen 17 Uhr zu einer Explosion gekommen.

Wie auf den Fotos zu sehen ist, stand die Ambulanz im Einsatz. Gemäss unbestätigten Informationen wurde eine Person verletzt.

Die Kantonspolizei Aargau machte noch keine Angaben zum Vorfall. Sie will am Montagmorgen informieren.

Der Vorfall ereignete sich an der Oberdorfstrasse: (woz)