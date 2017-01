Zug in Brooklyn entgleist – über 70 Verletzte

Bei der Entgleisung eines Pendlerzuges in New York sind 76 Menschen leicht verletzt worden. Der Zug der Gesellschaft Long Island Rail Road (LIRR) sei während des morgendlichen Berufsverkehrs gegen die Prellblöcke im Bahnhof Atlantic Terminal im Stadtteil Brooklyn gefahren, teilte die New Yorker Feuerwehr am Mittwoch über den Online-Dienst Twitter mit. Am Unglücksort seien 76 Leichtverletzte gezählt worden. Die Verletzten wurden vor Ort behandelt. Zumeist hatten sie Prellungen erlitten.

LATEST: At least 76 people injured in LIRR commuter train derailment in Brooklyn, NY. https://t.co/H6hX5VFI9G pic.twitter.com/ZmA9A5koAE — ABC News (@ABC) 4. Januar 2017

Mehrere Passagiere schilderten dem örtlichen Fernsehsender New York 1, sie hätten gerade aus dem Zug steigen wollen, als sich die Kollision ereignet habe. Mehrere Fahrgäste seien zu Boden geschleudert worden. Auf Bildern, die Augenzeugen in sozialen Online-Netzwerken verbreiteten, waren eine kaputte Zugtür sowie eine durch einen Waggon geflogene Sitzreihe zu sehen.

Update; @FDNY reports 76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal pic.twitter.com/gBSXjid0Ql — New York City Alerts (@NYCityAlerts) January 4, 2017

Zur möglichen Unfallursache wurde zunächst nichts mitgeteilt. Die Bahngesellschaft LIRR warnte ihre Fahrgäste, sich auf Verspätungen einzustellen.

Ende September war in der Nähe von New York im Bahnhof Hoboken im Bundesstaat New Jersey ein Pendlerzug entgleist. Ein Mensch starb, 114 weitere wurden verletzt.

(kat)