Die fünf besten Airlines der Welt

Wissen Sie auch nicht, wohin mit ihren Beinen in der Economyclass? Laut einem neuen Airline-Ranking fliegen Sie mit Air New Zealand in der günstigen Langstreckenklasse am gemütlichsten. Neben dem Komfort in allen Preisstufen konnten die Neuseeländer auch sonst überzeugen – bereits zum vierten Mal in Folge. Die australische Website Airlineratings.com lobte die Fluggesellschaft für ihren «rekordverdächtigen Ertrag, Innovation, Flugsicherheit, Umweltverträglichkeit und die motivierte Crew».

(ver)