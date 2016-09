Spezialbehandlung für die besten Kunden von British Airways

Stefan Eiselin. Aktualisiert am 25.09.2016 3 Kommentare Drucken

Die Airline gewährt ihren Premium-Passagieren in London Heathrow künftig einen exklusiven, isolierten Zugang zum Flugzeug.

British Airways nennt es den First Wing. Der neue Flügel im Terminal 5 von London Heathrow ist ein exklusiver Weg zum Flugzeug, der die besten Kunden vom Rest der Reisenden trennt. Dadurch soll für die Gutbetuchten der Komfort steigen und die Zeit bis zum Gate verkürzt werden.

Der First Wing führt von den Check-in-Schaltern der First Class zuerst zu zwei exklusiven und daher schnellen Reihen der Sicherheitskontrolle. Von dort lenkt er weiter zur exklusiven Galleries First Lounge und zum Concorde Room, dem Design-Restaurant und Tageshotel. Er steht Passagieren der First Class, Besitzern des Goldstatus des Loyalitätsprogramms Executive Club und Oneworld-Emerald-Mitgliedern offen.

Virgin macht es schon länger vor

Eröffnet wird der First Wing kommenden April. «Das Terminal 5 ist unser Flaggschiff, und der First Wing wird das Erlebnis unserer Premium-Passagiere nochmals deutlich verbessern», so British-Airways-Kundenmanager Troy Warfield. Auch die normalen Passagiere sollen aber etwas davon haben. Dank der neuen zusätzlichen Reihen der Sicherheitskontrolle soll auch die Wartezeit der restlichen Passagiere verkürzt werden, verspricht British Airways.

Virgin Atlantic bietet in London Heathrow das gleiche Produkt schon seit einigen Jahren in Terminal 3 an. Die Konkurrentin nennt es Upper Class Wing.

Bilder des neuen First Wing sehen Sie in der oben stehenden Bildergalerie. (Tages-Anzeiger)