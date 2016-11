Zeichen der Götter

Die Bewohner von Tromsø sind nicht zu beneiden: Ende November bis Ende Januar leben sie in Dunkelheit. Die Stadt liegt nur wenige Autostunden vom Nordkap entfernt, hier lässt sich während zweier Monate kein Sonnenstrahl blicken. Es herrscht Polarnacht. So hart das Leben im Winter in Nordnorwegen auch ist, die Natur kompensiert die Finsternis auf eigene Art. Einerseits scheint von Mai bis Juli ohne Unterbruch die Sonne, andererseits leuchtet im Winter das Nordlicht am Himmel. Aurora borealis, wie es auch genannt wird, ist nur in den nördlichen Polarregionen zu beobachten.

Eine Autostunde von Tromsø entfernt liegt am Fjord Malangen das gleichnamige Resort. Im Geräteraum lädt Tourguide Ivan die Akkus der Stirnlampen und ordnet die gefütterten Spezialjacken und -hosen, die vor eisigen Temperaturen schützen. «Ich denke, die Anzüge brauchen wir heute Nacht nicht. Die Temperaturen sind nicht so tief.» Ivans Aussage trifft auf die ganze Winterzeit zu. Obwohl sich die Region hoch im Norden befindet, fallen die Temperaturen in den Wintermonaten selten unter minus 10 Grad Celsius. Verantwortlich für das eher milde Klima ist der warme Golfstrom.

Aurora Borealis bei Tromsø. Video: Youtube

Die Touristengruppe, die neben Ivan steht, interessiert sich nicht so sehr für die Temperaturen. Viel mehr wollen die Reisenden wissen, ob der Himmel in der Nacht bewölkt sein wird. Die Gruppe hat eine Nordlicht-Tour ins nah gelegene Camp Nikka gebucht – je mehr Wolken, desto weniger Nordlicht. Ivan lächelt und sagt, die Wetteraussichten seien gut, der Himmel sollte meist klar sein. Die Nordlichter sind die grosse Attraktion im winterlichen Norwegen – neben den Hunde- und Motorschlitten-Exkursionen. Doch selbst die Einheimischen, die das Phänomen regelmässig sehen können, lassen sich in dessen Bann ziehen. Das gilt auch für Nora, die ebenfalls als Tourguide im Malangen-Resort arbeitet. Die junge Frau, eine feenhafte Erscheinung mit langen, blonden Haaren und hellgrünen Augen, schwärmt von der Aurora borealis. «Sind die Nordlichter sehr intensiv und gut zu sehen, gehe ich mit vielen anderen Norwegern nach draussen. Wir wissen zwar, wie diese Lichter entstehen. Trotzdem bleiben sie geheimnisvoll und magisch.» Zuversichtlich setzen wir uns an den Esstisch und blicken auf den Fjord, der an den Rändern mit einer dünnen Eisschicht überzogen und in dunkelblaues Licht getaucht ist. Schiffe sind auf dem Meeresarm nicht zu sehen.

Wer die Einsamkeit sucht, wird in Norwegen fündig. Mit bloss 16 Einwohnern pro Quadratkilometer zählt das Land zu den am dünnsten besiedelten europäischen Staaten. Der Kellner tischt Rentierfleisch an einer herzhaften Pilzsauce auf; im Hintergrund prasselt das Feuer im Cheminée. Das leckere Fleisch hat einen eigenen Geschmack, eine Mischung zwischen Rindfleisch und Wild.

Ein grüner Schweif am Horizont

Kurz vor 22 Uhr binden wir die Stirnlampen um und stapfen die gefrorene Strasse hoch zum Camp Nikka. Die Strasse ist spiegelglatt, weil kurz vorher Eisregen gefallen ist. Das scheint hier aber niemanden zu beunruhigen. Auch jetzt sind noch Autos unterwegs. Auf die Frage, ob das nicht gefährlich sei, zuckt Ivan nur mit den Schultern und sagt, die meisten Autos seien mit Spikes ausgerüstet. Nach zehn Minuten sehen wir erstmals ein grünliches Licht, das sich hinter den Baumwipfeln bewegt. Wir bleiben wie angewurzelt stehen. Das Licht intensiviert sich, ein grünlicher Schleier zieht am Horizont vorbei. «Wow, das war phänomenal», sagt eine deutsche Reiseteilnehmerin.

Wir beschleunigen unser Schritttempo merklich, als ob es darum ginge, den Anfang eines Kinofilms nicht zu verpassen. Ivan hat bereits zuvor das Camp für uns schön hergerichtet. Die letzten Meter des Weges hat er mit Petrollampen ausgeleuchtet und ein Feuer in einer der gemütlichen halb offenen Holzhütten angezündet. Aber das interessiert uns im Moment nicht im Geringsten. Wir wollen einzig das Himmelsleuchten beobachten und fotografieren. Auf einem zugefrorenen und zugeschneiten See installieren wir die Stative für die Kameras.

Am Horizont im Nordwesten beginnt ein atemberaubendes Spektakel. Ein grünlicher Schweif, der sich immer mehr am Himmelszelt ausbreitet, zieht uns in den Bann. Plötzlich glimmt ein grün-rötlicher Schleier im Südosten. Wir wissen kaum mehr, wohin wir blicken sollen. Die Lichter tanzen und verschwinden teils so schnell, wie sie gekommen sind. «Unglaublich, das muss man in natura gesehen haben», sagt eine Schweizerin. Recht hat sie. Nur vor Ort lassen sich die Dimensionen der Lichter und deren Geschwindigkeit erleben und begreifen. Manche huschen vorbei und scheinen kurz darauf wie leuchtende Schwerter auf die Erde hinabzustechen.

Zeichen für Unglück oder harten Winter

Die Lichter erscheinen sehr nah, doch in Wirklichkeit entstehen sie 100 Kilometer von der Erde entfernt. Sonnenwinde lösen sie aus. Dabei handelt es sich um von der Sonne ausgesandte elektrisch geladene Teilchen, die wegen des Magnetfeldes der Erde nur in den Zonen um die Pole in die Atmosphäre eindringen können und dort Atome zum Eigenleuchten anregen. Die sichtbare Strahlung heisst Aurora.

Frühere Kulturen deuteten die Nordlichter als Zeichen der ­Götter, die mit ihnen in Kontakt treten wollten. Samen, die Ureinwohner Skandinaviens, glaubten, dass sich darin die Toten zeigen. Die rötlich gefärbten Nordlichter, die seltener auftreten, werteten die Samen als Zeichen für ein bevorstehendes Unglück. In Schweden deutete man die Himmelslichter als Zeichen dafür, dass sich ein harter Winter an­kündigt.

Obwohl bereits Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal Nordlichter fotografisch festgehalten wurden, ist es eine Herausforderung, den leuchtenden Schleier zu fotografieren. Eine Reiseteilnehmerin versucht, sie mit dem Smartphone festzuhalten – und scheitert kläglich. Bei anderen wiederum tauchen die Lichter viel zu grell auf dem Display auf, weil eine zu lange Belichtungszeit gewählt wurde.

Ivan kocht auf dem offenen Feuer

Als das Feuerwerk am Himmel eine kleine Pause einlegt, setzen wir uns auf dicke Rentierfelle im Halbkreis um die offene Feuerstelle. Ivan, der mit seinen langen schwarzen Haaren und seinem Bart auch als Bassist einer russischen Heavy-Metal-Band durchgehen würde, schwenkt eine gusseiserne Pfanne über dem Feuer. «Wer hätte gern Pfannkuchen? Wer will heisse Schokolade? Oder Kaffee?», fragt er. Nach wenigen Minuten verdrücken wir zufrieden Pfannkuchen, sie schmecken köstlich. Und wir fragen uns, wie stark sich der Gaumen vom urgemütlichen Ambiente am offenen Feuer beeinflussen lässt.

Ivan erzählt von seiner russischen Heimatstadt Tscheljabinsk am Ural, wo das Thermometer im Winter regelmässig auf minus 40 Grad Celsius fällt. Der Ort sei bekannt geworden, weil dort im Februar 2013 der grösste Meteor seit über 100 Jahren auf die Erde gefallen sei. Es wäre vermessen, hier auf eine solch extravagante Himmelserscheinung zu hoffen. Fürs Erste sind wir mit den Nordlichtern ganz zufrieden.

Die Reise wurde unterstützt von Kontiki Reisen. (SonntagsZeitung)