Ein Kreuzfahrer nimmt 2 Kilo zu

Passagiere von Kreuzfahrtschiffen nehmen keine Rücksicht auf Körpergewicht und Gesundheit: Gemäss einer Umfrage des deutschen Kreuzfahrtportals Dreamlines legen zwei Drittel der Gäste im Laufe einer Seereise im Schnitt zwei Kilo zu. Frauen tragen nach der Ausschiffung 1,94 Kilo mehr auf der Hüfte, Männer 2,1 Kilo.

1047 befragte Kunden von Dreamlines aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gaben zu Protokoll, pro Tag an Bord im Schnitt mehr als drei Eier, 3,7 Stücke Fleisch und 3,5 Stücke Fisch zu verzehren. Kohlenhydrate liefern u.a. zwei tägliche Portionen Pommes Frites. Ausserdem auf dem täglichen Speisezettel der Seefahrer: über drei Kugeln Glace und drei Stücke Kuchen. Die 3,5 Portionen Salat und vier Stücke Gemüse pro Tag runden das Ernährungsprogramm ab.

Mehr Cocktails als Bier

Interessant auch die Trinkgewohnheiten. Auf hoher See ist Alkohol meistens billiger als an Land (oder im Arrangement inbegriffen). Die deutschsprachigen Passagiere gaben an, mehr Cocktails als Bier zu konsumieren, nämlich 3,8 Gläser pro Tag – im Gegensatz zu 3,5 Gläser Gerstensaft.

Die Reedereien haben sich auf die ausufernden Ess- und Trinkbedürfnisse der Kundschaft eingestellt. Die Aida Prima, beschäftigt 230 Köche, die in drei Schichten rund um die Uhr für die Versorgung von mehr als 4000 Passagiere und über 900 Crewmitgliedern arbeiten. Während einer siebentägigen Kreuzfahrt des Aida-Flaggschiffes von Hamburg über Southampton, Le Havre und Rotterdam zurück nach Hamburg wird in der Bordküche aber auch Kalorienarmes verarbeitet – zum Beispiel 4 Tonnen Ananas oder 2,9 Tonnen Melonen.

(Tages-Anzeiger)