Ein Museum für eine grosse Idee

Geht das? Ein Museum ohne Ausstellungsstücke? Ein Haus, das stattdessen einer grossen Idee gewidmetist? InWinnipeg fand man: Ja, wenn die Idee gross genug ist. So entstand in der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba das Canadian Museum for Human Rights, das vor drei Jahren eröffnet wurde.

Um dieses zunächst abstrakte Thema mit Leben zu füllen, wählte man das Prinzip des Storytellings, eine uralte Tradition, die in vielen schriftlosen Kulturen zur Wissensvermittlung gepflegt wurde. Es sind traurige, entsetzliche, empörende Geschichten, die aus Lautsprechern tönen, auf Glaspanels aufleuchten, in Filmen und Fotodokumentationen zu sehen sind. Ethnische und religiöse Gruppen, Minderheiten, rechtlose, gequälte und verstümmelte Frauen, Schwule und Lesben kommen da zu Wort. Und es kommen immer neue hinzu: Besucher können in einer Aufnahmekabine ihre Geschichte hinzufügen.

Es ist schwer, all das Unrecht in der Welt auszuhalten. Doch die Schau zeigt auch, dass die Zivilgesellschaft lernen kann, Vorurteile undUnrecht zu überwinden. «Der Schlüssel ist Bildung», erklärt der Tourguide und Historiker David Klippenstein. Deshalb gehöre es zum Konzept, bei den Kindern anzufangen. Schulklassen aus ganz Kanada kommen hierher zu Besuch. Ein Bereich ist den kanadischen Ureinwohnern, den First Nations und den Inuit, gewidmet. Kanada gesteht in diesem Punkt eigene Verfehlungen ein und versucht unter anderem auf diese Weise, mit dem getanen Unrecht ins Reine zu kommen.

Donald Trump wollte nicht kommen

Dieses Bemühen zeigt sich auf vielfältige Weise: So steht das Haus auf einem 6000 Jahre alten Versammlungsplatz der kanadischen Indianer. Es ruht auf Stelzen, um den Boden zu ehren und die archäologischen Stätten nicht zu zerstören. Die monumentale Rampe in der Halle, die alle Stockwerke schwellenfrei zugänglich macht, ist nicht zufällig aus Alabaster, sondern weil die Ureinwohner das milchige Gestein zu Heilsteinen und Amuletten gegen allerlei Leiden verarbeiteten. Und ebenfalls nicht zufällig ist ein Bereich den kanadischen Juden gewidmet: Es war der jüdische Philanthrop und Medienunternehmer Izzy Asper, dessen Grosseltern aus der Ukraine nach Kanada ausgewandert waren, der den Anstoss für den Museumsbau in seiner Heimatstadt Winnipeg gegeben hatte. Nicht jeder weiss, dass vor und während des Zweiten Weltkriegs Antisemitismus undAbschottung gegen die verfolgten und bedrängten Juden in Europa salonfähig waren im Einwandererland Kanada.

Zur Grundsteinlegung im Jahr 2010 brachte Königin Elisabeth II. einen Stein aus der Ruine der St. Mary’s Priory in der Grafschaft Surrey mit, dem Ort, an dem der englische König im Jahr 1215 der Magna Charta zustimmte. Und das Mädchen Malala Yousafzai, die Friedensnobelpreisträgerin aus dem pakistanischen SwatTal, spendete ihr blutverschmiertes Gewand. Weil sie sich dem Schulverbot der Taliban für Mädchen widersetzt hatte, schossen die Taliban der damals Elfjährigen in den Kopf. Museumsführer David Klippenstein sagt, der Bürgermeister von Winnipeg habe Donald Trump eingeladen, das Museum zu besuchen Der Präsident habe nicht geantwortet.

