Glücksgefühle unter der Schreckenswand

Der Himmel über dem Berner Oberland färbt sich dunkelblau, die Bergspitzen leuchten golden in der untergehenden Sonne. Sterne werden sichtbar. Carver und Boarder sind ins Tal entschwunden, Richtung Après-Ski. Jetzt bricht die Stunde an, in der Nachtschlittler auf den Berg fahren. Mit Schlitten, Skikleidern und Wanderschuhen ausgerüstet, stehen wir in Alpiglen auf 1616 m ü. M. Die drei Kilometer lange Piste namens Eiger-Run wartet. Das Panorama ist unübertrefflich: Hinter uns der berühmt-berüchtigte Eiger (3970 m ü. M.), vor uns das Lichtermeer von Grindelwald.

Die Nachtschlittelpiste Eiger-Run führt die Eigernordwand entlang. In dieser Wand finden die Kletterer die anspruchsvollsten Routen der Welt. Anfang des 20. Jahrhunderts war sie noch das letzte unüberwindbare Hindernis der Alpen, da niemand es schaffte, die steile und oft vereiste Wand zu bezwingen. Die Erst­besteigung gelang 1938. Zuvor hatten 69 Personen ihr Leben gelassen. Mehrere Dokumentations- und Spielfilme wurden über die «Mordwand»gedreht.

Wir hängen aber nicht in der Wand des Schreckens, sondern wollen auf die Piste. Wichtigstes Ausrüstungselement beim Schlittenfahren ist der Schuh – er muss warm sein, wasserfest, gepolstert und mit genügend Profil ausgestattet. Denn je länger der Abend, umso kälter die Luft und vereister die Piste. Ohne festes Schuhwerk kann nur noch eine Bretterwand oder der Tiefschnee neben der Piste den Schlitten stoppen. Tipp: entweder den Ski- oder Snow­boardschuh oder einen guten Wanderschuh mitnehmen.

Weit kommen wir vorerst nicht. Kurz nach der Bahnstation Alpiglen locken das Berghaus und die Run-Bar Alpiglen. Schlitten stehen in Reih und Glied vor dem Holzhaus, Schunkelmusik tönt aus den Boxen. Das Restaurant ist bis auf den letzten Platz gefüllt, Käse- und Glühwein-Geruch mischen sich. Viele Schlittler sind noch gar nicht ins Tal gebraust.

Nach der Aufwärmrunde setzen wir uns zu zweit auf den Schlitten. Eine Strategie, der wenige folgen. Nach einer Abfahrt wissen wir auch wieso: Der Platz auf dem Gefährt ist eng bemessen, die hintere Person spürt die Bodenwellen noch am übernächsten Tag.

Druck auf den Kufen und Glucksen und Quietschen

Es gibt aber auch Vorteile. Erstens die Geschwindigkeit: Zu zweit haben wir mehr Druck auf den Kufen, sind schneller als die Ein-Mann-Schlittler. Zweitens der Spassfaktor: Glucksen und Quietschen des Co-Piloten lenken von den eigenen Ängsten ab. Und drittens die Kurven: Nach anfänglichen Koordinationsschwierigkeiten kommen wir dank unserem Druck locker um jede Biegung. Gerade die Kurven sind besonders wichtig auf dem Eiger-Run. Die beleuchtete Piste ist zwar nicht allzu steil, die 180-Grad-Kurven haben es aber in sich. Füsse am Boden, Hände in den Schnee, Oberkörper neigen – trotzdem reicht es nicht immer. Oft hört man Schreie, wieder ist jemand neben der Piste gelandet.

Unten angekommen, ein erlösendes Jauchzen. Wir sind zwar von Kopf bis Fuss mit Schnee bedeckt, das Augenwasser fliesst, praktisch jede Stelle am Körper schmerzt. Aber Glücksgefühle lassen uns sämtliche Widrigkeiten vergessen. Die Piste führt zur Station und zum gleichnamigen Berghaus Brandegg. Hier können wir uns erholen. Schon wieder Käseduft. Das Eiger-Fondue mit Kräutern und Pilzen ist eine willkommene Stärkung vor den weiteren Abfahrten. Mit Gitarre und Akkordeon heizen Musiker noch zusätzlich ein.

Schlitteln boomt. «Immer mehr Schlittenfahrer kehren bei uns ein», sagt die Brandegg-Wirtin. In Zahlen: Die Jungfraubahnen haben im Winter 2014/15 8187 Schlitteltageskarten verkauft, im Folgewinter wurden fast 50 Prozent mehr Karten abgesetzt.

Beim Schlittenfahren ist aber Vorsicht geboten – und die Auswirkungen des Glühweins sollte man nicht unterschätzen. Auch in dieser Nacht kommt es zu einem leichten Unfall: Ein Mann rammt auf den letzten Metern einen Pfosten. Der Kommentar eines Helfers: «Kein Wunder, wenn der so betrunken unterwegs ist.»

Von der Terrasse des Berghauses Brandegg aus hat man eine perfekte Sicht auf den untersten Teil der Schlittelbahn. Viele Nachtschlittler sind in Gruppen unterwegs. Wie wir zeigen auch andere Neuankömmlinge Emotionen. «C’est génial», schreit der eine. «Non! C’est l’horreur total», sagt der andere, packt seinen Schlitten und fährt mit der Wengernalpbahn wieder nach Alpiglen.

Die Reise wurde unterstützt von der Jungfrau Tourismus AG; www.jungfrauregion.ch (SonntagsZeitung)