Grosse Röhren

Der Winter kann dem neuen Kreuzfahrtschiff Aida Prima auf der nördlichen Metropolen-Route nichts anhaben. Foliendächer schützen Palmen und Passagiere.

Service Siebentägige Kreuzfahrt mit der Aida Prima: Samstags ab Hamburg z.B. im November ab 845 Euro p.P. in der Meerblick-Doppelkabine, ab 1645 Euro in der Suite. Inbegriffen: VP mit Tischgetränken, Unterhaltung, viele Sport- und Freizeitaktivitäten. Nicht inbegriffen: Anreise und Ausflüge. Tel 0848 101 016, www.aida.ch

Die Ampel wechselt von Rot auf Grün. Zwei Jungs, zweite oder dritte Klasse, stossen parallel kräftig ab und tauchen halb auf dem Rücken liegend ein in den Schlund der ungewöhnlichsten Wasserrutschbahn der Welt. Sie ist das Filetstück der Spasszone auf der Aida Prima. Zwei identische Röhren führen eine links und eine rechts um den mächtigen Kamin von Deck 18 auf 14. Das imposante neue Kreuzfahrtschiff mit dem Aida-Kussmund am Bug hat nach den Stationen Southampton, Le Havre, Zeebrugge vor kurzem den Hafen von Rotterdam erreicht und liegt an der Wilhelminapier, von der aus einst Auswanderer an Bord der riesigen Passagierschiffe der Holland-Amerika-Linie in Richtung Neue Welt starteten.

Wie ein übermächtiges, aber etwas abweisendes Begrüssungsspalier hebt sich die Rotterdamer Skyline vom milchigen Himmel ab. Auf der nahen Erasmusbrücke versammeln sich Schaulustige, die fasziniert die Aida Prima beäugen. Das elfte und weitaus grösste Flottenmitglied der Rostocker Reederei ist kein gewöhnliches Kreuzfahrtschiff, sondern eine eigene Destination mit einem globalen Set, vom bayerischen Brauhaus übers französisch angehauchte Cabaret bis zur tropischen Poollandschaft. Die Passagiere können sich hier auch bei Wind und Wetter leicht geschürzt auf bonbonfarbenen Liegen fläzen oder zwischen blauem Pool und grünen Plastikpalmen zum Selfie gruppieren. Zwei UV-durchlässige Foliendächer, die sich per Knopfdruck vor die Wolken schieben, schützen die Kreuzfahrer, 23 Grad Celsius sind garantiert.

Bis Oktober 2017 startet die Aida Prima jeden Samstag mit maximal 4300 Passagieren im Hamburger Hafen zur einwöchigen Kreuzfahrt. Metropolen-Route heisst der Törn, was eine grosszügige geografische Interpretation bedeutet. Die Passagiere, die einen Hauptstadt-Ausflug gebucht haben, fahren zwei Stunden im Bus nach London, Paris oder Brüssel, einzig Amsterdam liegt nicht weit von Rotterdam entfernt. «An Ausflugstagen bleiben immer mindestens 2000 Gäste an Bord», sagt Philipp Guggenmoos, der junge Entertainment-Direktor der Aida Prima. Obwohl man in den fünf riesigen Buffetrestaurants, den 18 Bars, im über drei Decks reichenden, 1800 Zuschauer fassenden Theatrium oder in der Shopping Mall den maritimen Charakter vermisst, ist die Aida Prima unzweifelhaft ein Schiff, 300 Meter lang, 37,60 Meter breit.

Die beiden Knaben beenden den Ritt auf der 100 Meter langen Racer-Rutsche und landen jauchzend im Auffangbecken. Sie schütteln sich und klettern unverdrossen die Wendeltreppe hoch zum nächsten Start.

In dieser Spätsommerwoche fahren über 1000 Kinder mit. Im Actionbereich Four Elements, der mit Racer, Lazy River und Seilgarten lockt, geniesst auch der Nachwuchs ab acht Uhr morgens 13 Stunden altersgerechte professionelle Betreuung. Eltern mit Babyphone dürfen halbjährige Säuglinge in Obhut geben und eine Auszeit nehmen vom Nachwuchs. Das Tagesprogramm bietet genügend Fun-Alternativen. Mama gönnt sich eine Blitzmaniküre oder nimmt am Workshop Hochsteckfrisuren teil, Papa kippt im Brauhaus ein dunkles Bockbier, als Doping für Grosstaten beim Street Soccer oder Volleyball auf dem Sportdeck. Mitte November wird dort der Winter eingeläutet, werden eine Kunsteisbahn und Glühweinstände installiert. «Wir sind gut gerüstet für die kalte Jahreszeit», versichert Entertainmentchef Guggenmoos. «Wir führen sogar Schneeschaufeln mit.»

Es ist eine gute Idee, die Metropolen auf der Metropolen-Route auszulassen.

Gigantischer Behälter mit Tonnen von Fruchtsaft

Die Hafenstädte und deren Umgebung verheissen genügend Sightseeingbeute. In Southampton überrascht das Seacity Museum mit einer berührenden Titanic-Ausstellung, das pittoreske Fischerstädtchen Honfleur wird von Le Havre aus in einer halben Stunde erreicht. Ab Zeebrugge fährt der Bus 20 Minuten zu den malerischen Kanälen, 55 Schokoladegeschäften und der mittelalterlichen Altstadt von Brügge. Und in Rotterdam legt die Aida Prima im Stadtzentrum an, dessen kühne Hochhausarchitektur etwas gewöhnungsbedürftig bleibt. Dafür entdeckt der Kreuzfahrer auf der Rundtour durch den grössten europäischen Hafen schwimmende Inseln mit Baumbestand und ein gigantisches Behältnis, in dem Tonnen konzentrierten Fruchtsafts auf die Weiterfahrt warten.

Die Rutschen-Jungs haben keinen Blick für das ungewöhnliche Rotterdamer Ambiente. Die Racer-Röhren spucken sie fast gleichzeitig aus. Die Zeitmessuhr am Ziel verrät: Beide haben ihre persönliche Bestzeit unter die 16-Sekunden-Marke gedrückt. Schiff ahoi.

