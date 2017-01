Im Paradies der Faultiere

Fast hätte es ihn erwischt. Nur um Haaresbreite verfehlte die Kokosnuss Dannys Kopf, plumpste mit einem dumpfen Knall auf den Sandstrand. Der kanadische Rockmusiker mit dem verstrubbelten Stoppelhaar kam mit dem Schrecken davon. Und mit einem massgeschneiderten Reggae-Song, geschrieben von Ehefrau Nancy. Sie komponierte der Beinahe-Katas­trophe an Costa Ricas Karibik­küste ein freches Postludium hinterher: «‹Death by Coconut› heisst der Song.»

«Watch your head!» – pass auf deinen Kopf auf, singt Nancy auch an diesem warmen Tropenabend, begleitet von Dannys Gitarrenriffs. Mit dem Song im Stil von Bob Marleys aufrührerisch schaukelnden Hängematten-Rhythmen heizen die Kanadier den Gästen der Suizo Loco Lodge in Cahuita ein. Im Publikum sitzt auch die costa-ricanische Ärztin Nelsy, die heute Geburtstag feiert, und ihr Schweizer Ehemann Daniel, der das familiäre Ferienresort an der Nordküste Costa Ricas leitet. Der Hotelier hat die befreundeten Musiker für ein Geburtstagsständchen engagiert. Und nun stimmt das Duo aus Toronto mal wieder seinen kultigen Kokosnuss-Calypso an.

«Ja, mein Liebster, das war verdammt knapp damals», kann es sich Nancy nicht verkneifen und wirft ihrem Mann einen liebevollen Blick zu: «Du weisst ja, dass mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse sterben als durch Haiangriffe.»

Pura vida mit Bob Marley, Calypso und Reggae

Seit vielen Jahren verbringen die beiden Kanadier mit dem hübschen Künstlernamen «Fanatic Onions» die Wintermonate in Costa Rica. Während in der Heimat Minusgrade jede spontane Lebensfreude erkalten lassen, fällt das Thermometer des mittelamerikanischen Paradieses selbst nachts nie unter 20 Grad Celsius. Tagsüber ist es heiss und schwül und, selbst wenn es regnet, immer noch um die 30 Grad warm. Grund genug, sich den Gefahren überreifer Tropenfrüchte beherzt in den Weg zu stellen.

Die meisten Touristen, auch die Passagiere der ab Mai verkehrenden Edelweiss-Verbindung ab Zürich, besuchen die «Schweiz Mittelamerikas» wegen ihrer vielfältigen Naturreservate und artenreichen Regenwälder. Wenn sie an Trekking-, Rafting- und biozertifizierten Dschungelexkursionen ein paar Tage Strandferien anhängen, übernachten sie meist in den komfortablen Resorts der gut erschlossenen Pazifikküste. Nur wenige finden den Weg in den Norden, wo es kaum grosse Luxusherbergen gibt. Die Rucksacktouristen wohnen in Cabinas, einfachen Zimmern mit eigenem Bad, kleiner Terrasse und Hängematte.

Costa Ricas nördliche Karibikküste ist eine eigene Welt, ärmer, dünner besiedelt und wegen der schlechten Strassenverbindungen fernab der üblichen Touristenpfade. Die verträumten Strände sind oft nur über holprige Lehmpisten zu erreichen. Die Bevölkerung, die sich auf die Gegend der Hafenstadt Puerto Limon konzentriert, stammt grösstenteils von den ehemaligen afrikanischen Sklaven und Jamaikanern ab, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Bananenplantagen arbeiteten.

Die Küstenorte Cahuita und Puerto Viejo nahe an der Grenze zu Panama gelten als Hochburgen des Calypso und Reggae. Ihr lässiger Lebensstil zieht Winterflüchtlinge aus Europa und Amerika, junge Surfer und Aussteiger mit schmalem Geldbeutel an. In den Restaurants hängen Poster eines Marihuana rauchenden Bob Marley, und noch immer kreisen in den Strandbars zu vorgerückter Stunde und fetziger Livemusik die Joints. Einmal pro Woche treten Nancy und Danny mit Mr. Junior im Lazy Mon, einem idyllisch gelegenen Hippielokal am Strand von Puerto Viejo, auf. Mr. Junior heisst eigentlich Señor Alvarez und stammt aus dem benachbarten Nicaragua, lebt aber seit Jahrzehnten in Costa Rica. Er gehört zu den Urgesteinen der Calypso-Szene und kennt auch deren Weltstar Harry Belafonte persönlich. Mr. Junior ist abgesehen von einer beeindruckenden Zahnlücke topfit und prima erhalten – trotz seiner 73 Jahre. Die Aussichten, 100 zu werden, stehen gut, denn die Lebenserwartung in Costa Rica ist so hoch wie kaum irgendwo sonst.

«Schau!» – Aufregung unter dem Ameisenbaum

Auch als Besucher gewinnt man hier rasch den Eindruck, herabstürzende Kokosnüsse seien die grössten Risiken für Leib und Leben. Costa Ricas Entspanntheit ist legendär. Anders als in vielen lateinamerikanischen Ländern verlief die Geschichte so demokratisch und friedlich, dass man irgendwann die Armee abschaffte. Statt mit Guten Tag oder Ciao begrüssen und verabschieden sich die Menschen mit Pura vida, was so viel bedeutet wie pures, pralles Leben.

An der Karibikküste wird diese liebenswerte Lebensfreude noch einen Tick lässiger und multikultureller zelebriert. «Bei uns leben Schwarze, Weisse, Rastas und Touristen völlig unkompliziert zusammen. Dieser coole Mix sorgt für eine lockere Atmosphäre», hat der Schweizer Hotelier Daniel Troesch beobachtet. Seine Frau Nelsy, die vormittags als Betriebsärztin im staatlichen Elektrizitätswerk von Colon arbeitet und nachmittags in Cahuita praktiziert, bestätigt: «Kein Mensch kommt wegen Stress oder Burn-out in meine Praxis. Unsere hohe Lebenserwartung hängt vermutlich auch mit dem Klima und der Ernährung zusammen.»

Über der Lodge flattern die Schweizer und die costa-ricanische Flagge einträchtig nebeneinander. Daniel stammt aus Zürich und lernte seine Frau in Costa Ricas Hauptstadt San José kennen, als er einen Freund bei der Schweizer Botschaft besuchte. Inzwischen ist die älteste Tochter Michelle 13 Jahre alt.

Plötzlich kommt Bewegung ins beschauliche Tropenparadies. Laute Rufe, hektisches Türenschlagen. Die Gäste versammeln sich aufgeregt unter einem Ameisenbaum. «Da oben», ruft eine Schweizer Touristin und zupft ihren Mann am T-Shirt. In einer Astgabel hängt ein undefinierbarer grauer Fellklumpen. Rasch kramt der Ehemann das Tele aus dem Rucksack. Eile ist überflüssig, denn viele Minuten verstreichen, ohne dass sich der grau-grünlich schillernde Klumpen regt oder an Konturen gewinnt.

Faultiere besitzen einen sehr langsamen Stoffwechsel. Weil sie ihr Leben auf Sparflamme verbringen, haben sie kaum Muskeln und bewegen sich extrem träge. Nach einer Ewigkeit schält sich aus der Fellmasse ein flaches Gesicht. In Zeitlupe dreht das Faultier den Kopf um 180 Grad und blickt zu den Fans am Boden. Deren Kameras klicken im Sekundentakt. Die Begeisterung für das eher unansehnliche Wesen liegt vermutlich an der viel diskutierten Entschleunigung, die das Faultier exemplarisch verkörpert.

Und wem der Gesichtsausdruck des trägen Säugers auf Dauer doch zu melancholisch erscheint, der kann sich zum Ausgleich immer noch zum Calypso austoben oder Reggae hören.

(SonntagsZeitung)