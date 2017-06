Kreuzfahrt nach Nirgendwo

Es gibt nicht mehr allzu viele weisse Flecken auf der touristischen Weltkarte. Selbst Länder wie Nordkorea, Turkmenistan oder Sudan werden eifrig bereist. In Europa gilt Weissrussland als unbekanntestes Terrain. Die Infrastruktur im unter einer Diktatur leidenden russischen Vorhof ist bescheiden; die Hotellerie hat ohne Zweifel Steigerungspotenzial. «Mehr als eine Handvoll Kunden schicken wir pro Jahr nicht nach Weissrussland», sagt Christian Rothenfluh, Geschäftsführer des Aargauer Osteuropa-Spezialisten Kira Travel.

2018 werden deutlich mehr westliche Gäste nach Minsk fliegen und Weissrussland entdecken. Der Flussreisenveranstalter Thurgau Travel lanciert zusammen mit dem deutschen Partner Lernidee eine Kreuzfahrt auf dem Fluss Prypiat in Weissrussland. Thurgau-Travel-Gründer Hans Kaufmann hat das Schiff MS Belaya Rus getestet und war sehr angetan.

Von Mai bis Oktober 2018 organisiert der in Weinfelden TG domizilierte Veranstalter zehntägige Reisen durch absolutes touristisches Neuland, die jeweils von Donnerstag bis Samstag in der darauffolgenden Woche stattfinden.

Sowjetromantik: Ein Kriegsdenkmal in Brest. Foto: Shutterstock

Nach einem zweitägigen Angewöhnungsprogramm in Minsk fährt die Grupppe per Zug nach Kalinkovitschi und checkt in Mosyr auf der MS Belaya Rus ein, die nur über 16 Passagierkabinen verfügt. Die Etappenziele am Prypiat, wo die Landausflüge starten, hören sich fremd an: Wer kennt schon Turov, Doroschevitschi oder Kobrin ?

Vom Ziel der Kreuzfahrt in Brest führt die Zugsreise zurück nach Minsk. «Das ist eine echte Pionierreise», urteilt Pia Kaufmann, die stellvertretende Geschäftsführerin von Thurgau Travel. «Wir sind aber zuversichtlich, dass die Organisation bestens klappen wird.»

www.thurgautravel.ch

(Tages-Anzeiger)