Thriller am Schilthorn

«Korea», strahlt die junge Frau und präzisiert in gebrochenem Englisch: «From South Korea we are.» Eine halbe Busladung fernöstlicher Touristen füllt die Gondel der Schilthorn-Bahn. Kim, vermutlich heisst sie ja so, haucht ein Loch in die Eisschicht auf der Fensterscheibe und zückt ihr Handy. «Look! What is this?» Vor ihren Augen, keine zwanzig Meter entfernt, setzen Menschen vorsichtig einen Fuss nach dem anderen über ein Drahtseil, das in eine merkwürdige Kons­truktion eingelassen ist. Am nackten Fels klebt ein lang gezogenes Metallgerüst über der senkrecht abfallenden Bergwand. – Das ist der Thrill Walk.

Gestern Zürich und Luzern, morgen Zermatt und Genf, dazwischen noch kurz auf den Piz Gloria. Unter diesem Namen ist das Schilthorn hartgesottenen JamesBond-Fans ein Begriff – und natürlich gehört der Thrill Walk als jüngstes Element zur Bond-World auf diesem Bond-Berg. Der war 1969, noch vor der Eröffnung der Seilbahn, Schauplatz einer der berühmtesten und spektakulärsten Verfolgungsjagden in der Kino-Geschichte. Agent 007 rettete wieder einmal die Welt – mehr noch: Er bewahrte auch das Schilthorn vor dem wirtschaftlichen Untergang. Denn das Bauprojekt war in einen Finanzierungsengpass geraten, der dank Hollywood überwunden werden konnte. Mit der Filmpremiere nahm die Bergstation mit dem berühmten Drehrestaurant den Betrieb auf.

Hochseilartist Freddy Nock ist Taufpate

Im letzten Sommer, beinahe ein halbes Jahrhundert später, hob Seilbahn-Direktor Christoph Egger den Thrill Walk aus der Taufe.

Hochseilartist Freddy Nock, der schon zwei Jahre zuvor auf dem Tragseil von der Station Birg zum Gipfel gelaufen war, trat als Taufpate an – und liess Eggers feier­lichen Worten eine spektakuläre Show folgen: Das Geländer, an dem andere sich krampfhaft festhalten, machte er zum Laufsteg.

Längst ist die englische Vokabel Thrill zur neudeutschen Metapher für Nervenkitzel und Hochspannung mutiert. Für die Akteure, die ihre ganze Courage zusammenreissen müssen, gilt das ebenso wie für deren Zuschauer, die kaum mitansehen mögen, was jene wagen – und doch nicht wegschauen können.

Glasboden, darunter gähnt der Abgrund

Die Berner Hochalpen sind bei weitem nicht so behäbig und ereignislos, wie manch ein Oberländer es vielleicht gern hätte. Vor achtzig Jahren wurde der öffentlich ausgetragene, später mehrfach verfilmte Todeskampf des deutschen Bergsteigers Toni Kurz, der in der Eiger-Nordwand, am Seil hängend, erfroren war, zum dramatischen Auftakt. Den Höhepunkt einer Reihe von Thrillern, die zwischen Grindelwald und Mürren inszeniert wurden, markierte 33 Jahre später James-Bond-Darsteller George Lazenby, als er «Im Dienste Ihrer Majestät» vom Piz Gloria-Gipfel downhill bretterte. Immerhin einen Hauch von Nervenkitzel vermittelt der Thrill Walk – auch wenn die gefühlte Gefahr nur eine Illusion ist. Am liebsten hätte Christoph Egger den waghalsigen Felsensteg rund um den Berg geführt. Aber da hätten die Landschaftsschützer, auf deren Unterstützung der Touristiker grossen Wert legt, nicht mitgemacht. Und so wurde der luftige Erlebnispfad auf jene 200 Meter reduziert, die auf 2677 Meter Meereshöhe einen unverstellten Blick aufs winterliche Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau bieten.

Die einzelnen Abschnitte sind in verschiedene Thrill-Faktoren gegliedert, am senkrechten Fels nahezu 50 Tonnen Material verbaut worden. Darunter 35 Tonnen Stahl und sieben Tonnen Glas – und jeder, der seinen Fuss drauf setzt, tut es in der insgeheimen Hoffnung, es möge doch bitte bruchfestes Panzerglas sein. Es empfiehlt sich, den Thrill Walk nicht mit leerem Magen zu begehen.

Nichts für schwache Nerven

Dem Glasboden folgt zunächst der Gitterrost, später ein sogenannter Viehrostboden – und drunter gähnt der Abgrund. Schliesslich der Tunnel – ein sieben Meter langes, zylinderförmiges Gitternetz in luftiger Höhe, das sich nur kriechend oder robbend überwinden lässt. Nichts für schwache Nerven. Und schon gar nichts für übergewichtige Menschen.

Zu denen gehört die zierliche Koreanerin nicht. Trotzdem hängt Kim bäuchlings mit hilfesuchendem Blick in der Röhre. Ihr Selfie­stick hat sich im Maschendraht verhakt.

Thrill Walk: Während Betriebszeiten der Schilthornbahn gratis zugänglich. (SonntagsZeitung)