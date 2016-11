Eine Biene legt in Zürich ein Flugzeug lahm

Ein Leser, nennen wir ihn Felix, hat zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Paar einige Tage in Venedig verbringen wollen. Die vier buchten am frühen Morgen des 10. Oktobers einen Swiss-Flug und hätten um 8.45 Uhr in der Lagunenstadt landen sollen. «Einchecken, Passkontrolle, alles ok. Erst beim Gate wurde uns mitgeteilt, dass der Flug aufgrund ‹technischer Probleme› annulliert sei», sagt Felix. Die Swiss organisierte einen Ersatzflug über München, wo die vier am späten Nachmittag um 16.30 Uhr landeten – mit fast achtstündiger Verspätung.

Daraufhin schreibt Felix einen Brief an die Swiss. Er will für die Verspätung eine entsprechende Entschädigung. Rund einen Monat dauert es, dann erhält er eine Antwort, die auch gleich die überraschende Ursache für das «technische Problem» beinhaltete: «Der Grund für die Annullierung Ihres Fluges war ein Defekt am Flugzeug, der durch eine Biene in der Staudrucksonde verursacht wurde. Nach einem solchen Vorfall ist eine vom Hersteller vorgeschriebene Sicherheitsprüfung erforderlich, um einen technischen Sicherheitsmangel auszuschliessen», antwortete die Swiss Felix. Die Staudrucksonde dient der Geschwindigkeitsmessung.

Weiter heisst es im Schreiben: «Selbstverständlich leisten wir alles Erdenkliche dafür, um unsere Passagiere stets pünktlich und zuverlässig an ihr Reiseziel zu bringen. Ein solcher Vorfall ist als höhere Gewalt einzustufen, worauf Swiss keinen Einfluss hat. Eine nachfolgende Sicherheitskontrolle des Fluggeräts ist unerlässlich.» Deshalb gebe es auch keine Entschädigung.

Er verlangt tausend Franken Entschädigung

Felix liess nicht locker. Er schrieb der Swiss, sie müsse in der Lage sein, ein Ersatzflugzeug bereitzustellen. Zudem bezweifle er, dass eine Biene als «höhere Gewalt» betrachtet werden könne. Aus diesem Grund sei die Swiss entschädigungspflichtig gemäss festgelegten Standards. Gestützt auf entsprechende Recherchen verlangte Felix für die Verspätung von fast acht Stunden eine Entschädigung von zirka 250 Franken pro Person.

Die Antwort der Swiss kam prompt: Eine Ausgleichszahlung nach EU-Verordnung 261/2004 sei nicht möglich. «Um Sie dennoch mit Swiss zu versöhnen, möchten wir Sie und Ihre Frau sowie die beiden weiteren Begleiter auf Kosten von Swiss zu einem Abendessen in einer Gesamthöhe von 219 Franken einladen.»

Felix passt die Antwort der Swiss nicht: «Ich lasse mich damit nicht abspeisen.» Er hat den Fall der deutschen Onlineplattform «Flightright» übergeben. Der nach eigenen Angaben «Marktführer zur Entschädigung» prüft kostenlos, ob ein Passagier bei Verspätung oder Ausfall einen Anspruch auf Entschädigung hat. Falls ja, erstreiten «Flightright» den Betrag nötigenfalls vor Gericht, ohne dass dem Flugpassagier Extra-Kosten entstehen. «Flightright» zieht dafür eine Erfolgsprovision von 25 Prozent ab. Wenn der Fluggasthelfer keinen Erfolg hat, entstehen dem Passagier aber keine Kosten.

Tiere und die Flugzeuge

Dass Tiere den Flugverkehr beeinflussen, kommt immer wieder vor. 2015 verzeichnete der Flughafen Zürich 265'000 Flugbewegungen, und pro 10'000 Flugbewegungen gibt es zwischen 2,5 und 4,5 sogenannte Vogelschläge, wie eine Sprecherin sagt: «Darin eingeschlossen sind auch kleinste Zusammenstösse zwischen den gefiederten und den Stahlvögeln.» Das heisst: Wenn beispielsweise eine Schwalbe in eine Cockpitscheibe fliege und kein Schaden entstehe. Die Statistik beinhaltet aber auch gröbere Vogelschläge, welche ein Umkehren der Maschine und teilweise teure Reparaturen zur Folge haben. Dass aber eine Biene einen Swiss-Flieger lahmlegt, ist gemäss der Fluggesellschaft ein Einzelfall und sei bisher noch nie vorgekommen. (baz.ch/Newsnet)