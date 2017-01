140 Zeichen für einen Hund

Für ihn ist es «easy, weil es Spass macht». Die Rede ist von Donald Trump. Was ihm Spass macht, ist der Nachrichtendienst Twitter im Internet. Dort veröffentlicht der zukünftige Präsident der USA unter «@realDonaldTrump» reihenweise Botschaften, schon knapp 35 000, die höchstens 140 Zeichen lang sind. Mehr als das lässt Twitter nicht zu.

So knapp kommentiert Trump live das Weltgeschehen. Er bezeichnet den Klimawandel als von China erfundene «Fiktion», um die amerikanische Industrie zu schwächen, oder schlicht als «Bullshit». Sein Vorgänger Barack Obama ist «der schlechteste Präsident der Geschichte» und ein «komplettes Desaster». Und er regt sich darüber auf, wer alles über die USA lacht, vor allem China, aber manchmal auch Iran, der Islamische Staat (IS) oder Putin.

Trump droht auf 140 Zeichen, Firmen mit Zöllen zu belegen, falls sie Fabriken ins benachbarte Mexiko verschieben. Manche ändern darauf (unter seinem Beifall) ihre Pläne, andere nicht. Und wenn er etwas über Kampfflugzeuge oder Medikamente twittert, schlagen die Börsen heftig aus, manchmal nach oben, manchmal nach unten. Nie war amerikanische Politik und Diplomatie direkter. Weltpolitische Turbulenzen sind nur einen Klick entfernt, so als China im Südchinesischen Meer eine amerikanische Forschungsdrohne aus internationalen Gewässern zog, Trump das weitherum bekannt machte und es als Diebstahl bezeichnete.

Am Freitag wird Donald Trump vereidigt. Er hat bereits klargemacht, dass er nicht daran denkt, mit Twittern aufzuhören. Es ist seine Art, direkt mit der Welt zu kommunizieren, vor allem ohne die Medien, die ihn abgrundtief verachten und die umgekehrt für ihn mindestens «unehrlich» und «mehrheitlich falsch» sind.

Steinmeiers Problem

Vor allem die Welt der Aussenpolitiker und Diplomaten ist verwirrt über diesen Stil des angehenden Präsidenten. «Twiplomacy», der Begriff für diese Form der Diplomatie auf Twitter, macht die Runde. Die einen warnen davor, die anderen fürchten sich. «Ja darf man denn das?», fragen sich Aussenminister, Diplomaten und die ihnen meist ergebenen Journalisten weltweit. Allen ist gemein, dass sie das, was sie tun oder vorhaben, in der Regel nur in einem Vielfachen von 140 Zeichen darlegen können und den Inhalt dabei mehr verstecken als klarmachen. «Ich kann mir nicht vorstellen», sagte der deutsche Aussenminister Frank-Walter Steinmeier, von der ARD auf Trumps Aussenpolitik via Twitter angesprochen, «dass das auf Dauer mit Twittermeldungen geht, jedenfalls wäre ich nicht in der Lage, ein aussenpolitisches Konzept in 140 Zeichen zu formulieren.» Vielleicht ist genau das Steinmeiers Problem.

Zumindest im Wahlkampf war Twitter eine von Trumps Stärken. In Sekundenschnelle erfuhren seine Fans, was er dachte, kurz, ungefiltert und echt. Und es könnte auch eine Stärke von Präsident Trump werden. Seine Botschaften landen mittlerweile bei über zwanzig Millionen Interessierten auf dem Handy. Nur ein Politiker hat mehr Abonnenten als er, Barack Obama, und der hat ab Freitag kein Amt mehr. Während Obama von Kommunikationsberatern mehr oder weniger nichtssagende Slogans verbreiten lässt, hat Trump begriffen, wozu sich Twitter eignet: um klar und einfach zu kommunizieren.

Und die Schweizer Diplomatie? Die twittert ebenfalls, nur weiss man beim Durchklicken nicht recht, wozu. Die meisten Botschaften zeigen Veranstaltungen mit Ansprachen, Apéroplatten und Getränke. Vierzehn diplomatische Vertretungen der Schweiz benutzen Twitter, um zu kommunizieren. Hinzu kommen zahlreiche mehr oder weniger private Konten von Diplomaten. Das Aussendepartement hat im Mai 2013 in einem Mail an alle Mitarbeiter die Vertretungen aufgefordert, in die sozialen Medien zu gehen, um «die Bevölkerung im Gastland» zu erreichen, darum soll in der Landessprache getwittert werden, in der man zu Gast ist. «Von persönlichen Meinungsäusserungen» sei abzusehen. Die Verantwortung für den Betrieb habe der Missionschef. Die Vertretung muss nachweisen, dass sie das «Know-how» hat und «die Qualitäts­sicherung gewährleistet ist».

Damit scheint es allerdings nicht richtig geklappt zu haben. Denn gut ein Jahr später meldet sich das EDA noch einmal «bei allen Mitarbeitenden». Es sei zwar gut, wenn sich die Mitarbeitenden privat vernetzen, aber sie sollen dies gefälligst nicht als offizielle Mitarbeiter des EDA tun. Das Mail erinnert an das Amtsgeheimnis und appelliert an Sachlichkeit und Zurückhaltung und an «strengere Massstäbe», die beispielsweise für Diplomaten gelten würden.

Botschaften aus dem Salonwagen

Départ en chansons: Quand un Secrétaire d'Etat suisse aux affaires étrangères prend congé de son équipe dans un vieux train en #Gruyères pic.twitter.com/Gjj28446NY — Bénédict de Cerjat (@deCerjat) 23. November 2016

Das Mail nützte mindestens in einem Fall gar nichts. Bénédict de Cerjat, Botschafter der Schweiz in Venezuela, musste vor einem Jahr sein Gastland fluchtartig verlassen, nachdem er zur Persona non grata erklärt worden war. Gegenüber dem Parlament gab der Bundesrat an, de Cerjat habe über Twitter einen «Artikel über Venezuela einer Schweizer Tageszeitung verbreitet, welchen die venezolanische Regierung als kritisch gegenüber dem Land betrachtet haben könnte». De Cerjat ist seither in Bern Chef der Abteilung Amerika. Konsequenzen hat er aus dem Vorfall nicht gezogen: Er ist in seinem privaten Profil genau so unterwegs, wie es das Mail seiner Vorgesetzten von 2014 eben «nicht vorsieht»: nicht nur mit Name, sondern auch mit Rang und Aufgabe. Nur seine Mitteilungen scheinen etwas braver geworden zu sein. Er postet nun auch mal neblige Landschaften aus der Region Bern oder Bilder von der Abschiedsfete für den wegbeförderten Staatssekretär Yves Rossier (mit Leuchtweste) und Trachtenchor in einem Salonwagen des Golden Pass Express.

Mit derartigen Belanglosigkeiten ist de Cerjat nicht allein. Pierre-Yves Fux, Schweizer Botschafter in Slowenien und am Heiligen Stuhl im Vatikan, twittert ebenfalls mit Rang und Aufgabe beispielsweise über die neuste McDonald’s-Filliale in Vatikannähe oder den Mosaikboden der Sixtinischen Kapelle. Und beim offiziellen Neujahrsempfang im Vatikan macht er ein Selfie mit Eduard von Habsburg, dem Botschafter Ungarns.

Rare : admirer le pavement cosmatesque de la Sixtine ! Habituellement, il y a la foule, l'essentiel est en haut ! pic.twitter.com/rRP5G0oDhh — Pierre-Yves Fux (@PYFux) 9. Januar 2017

Oder da wäre Paul Seger, der aus Basel stammende Botschafter der Schweiz in Burma. Er freut sich auf Twitter zum Beispiel, dass er nach vier Wochen seine Frau wieder bei sich hat, oder über eine Überaschungsparty, die seine Mitarbeiter für ihn geschmissen haben, oder er macht «selfie fun» mit Botschafter Roberto Balzaretti. Der wiederum zeigt gerne Alphornbläser, die in Belgien das Freiburger Fest «Bénichon» feiern (allerdings Monate zu spät).

4wks of bachelor life are finally over. Happily together again in Rangun with my sweet?? pic.twitter.com/7KGl7NaViO — Paul Seger (@spuchatun) 1. September 2016

Go, Hanna, go!

Oder da wäre Botschafter Guillaume Scheurer, unser Mann in Kiew. Er ist verantwortlich für den offiziellen Botschaftsauftritt. Dieser berichtet gerne von Veranstaltungen mit Apéros. Und er lässt uns beispielsweise an seinem Abendspaziergang mit Hund am Ufer des Dnjepr teilhaben.

Great walk with my dog in beautiful and green #Kyiv pic.twitter.com/GzU8KvbTHy — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 18. September 2016

Von der Schweizer UNO-Mission in New York erfahren wir so private Sachen wie wer am New York Marathon teilnehmen wird («#GoHanna»). Oder dann gibt es die Kampagne des Bundes mit der Holzkuh «HappyLilly», die immer mal wieder irgendwo auftaucht, auch in einem Teller Risotto. Derartige Kampagnen sind nicht neu, nur haben sie sich gerade ausserhalb staatlicher Organe verbreitet (und so Wirkung erzielt).

Dieser kurze Einblick in die Schweizer Twitter-Diplomatie zeigt: Der Weg zu Trump ist weit, auch wenn einige Mitarbeiter des EDA offensichtlich die Anweisungen der Departementsleitung schon hinter sich gelassen haben.

Die Frage sei erlaubt: Wenn Trump angekreidet wird, seine Twitterei sei blosse Selbstdarstellung, was sind denn die Belanglosigkeiten der Schweizer Diplomaten? Und was haben sie mit Aussenpolitik zu tun? Aussenminister Burkhalter (FDP) hat vor bald vier Jahren einen «Leitfaden» unterzeichnet. Darin fordert der Departementschef auf 39 Seiten ausgerechnet Sachlichkeit, Relevanz und Qualität.

Aussagekräftig, klar, einfach und mit maximal 140 Zeichen kommunizieren kann nur, wer tatsächlich etwas sagen darf. Das dürfen Diplomaten selten bis nie. Dafür kennen wir nun den Hund des Missionschefs in Kiew. Wie sagte Trump? Twitter sei sehr geeignet für ihn und: «It’s easy when it’s fun.» (Basler Zeitung)