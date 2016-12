Asylbewerber randalieren gegen Sicherheitspersonal

Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen aus und nahm vier junge Männer fest. Begonnen hatte die Auseinandersetzung am Mittwochabend, als das Sicherheitspersonal einen 18-jährigen, alkoholisierten Asylbewerber, der sich widerrechtlich in der Unterkunft aufhielt, kontrollieren wollte. Der junge Mann flüchtete in den Garten.

Stühle und Bierflaschen geworfen

Als er dort festgehalten wurde, warfen andere Asylbewerber Stühle und Bierflaschen nach den Sicherheitsangestellten. Mehrere Patrouillen der Kantons- und der Stadtpolizei rückten aus. Dank der raschen Intervention der Polizeikräfte habe sich die Situation schnell beruhigt, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm vier Eritreer im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig fest. Sie standen alle unter Alkoholeinfluss. Der genaue Tatablauf wird untersucht. (sda)