Chaostage im Bundesrat

Der Bundesrat wechselt seine Meinung offenbar innert weniger Tage. Noch am letzten Freitag war er der ­Meinung, dass die vom Parlament beschlossene Nicht-Umsetzung des Zuwanderungs-Artikels mit der Verfassung vereinbar sei und er deshalb die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien ratifizieren könne. Gestern sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga plötzlich davon, dass ein «Normenkonflikt» zwischen Gesetz und Verfassung bestehe, den es mit einem Gegenvorschlag zu lösen gelte.

Keine Führung

In diese widersprüchliche Lage hat sich die Regierung allerdings selber manövriert: Indem sie in der Wintersession bei der Nicht-Umsetzung des Zuwanderungs-Artikels durch die FDP-SP-Koalition mitmachte und den eigenen Vorschlag für eine Schutzklausel sang- und klanglos ­fallen liess.

Jetzt schlägt der Bundesrat zwei Varianten als Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative vor, die weder Freund noch Feind der EU befriedigen ­können. Es ist bemerkenswert, dass sich die EU-Turbos im Bundesrat ­gestern nicht durchsetzen konnten. Die Europapolitik der Schweiz hat keine Führung. Wie schon bei der Umsetzung des Zuwanderungs-­Artikels wird das Parlament die Arbeit machen müssen.

Zerstrittenen Regierung

Dabei wird die FDP wieder unter Druck der SP geraten, die einen Showdown über die Bilateralen anpeilen möchte. Die freisinnige ­Partei und Fraktion dürften bei einem harten Vorrang des internationalen Rechts über Schweizer Recht nicht geschlossen mitmachen. Denn dann geht es plötzlich nicht mehr um die bilateralen Verträge, sondern um die politischen Rechte und die direkte Demokratie. Und die blosse Streichung der Übergangsfrist lässt den Auftrag einer eigenständigen Steuerung der Zuwanderung in der Bundesverfassung. Also das, was die FDP eben abgelehnt hat.

«Zum Entscheid des Parlamentes soll das Volk das letzte Wort haben», sagte Bundesrätin Sommaruga gestern. Sie machte damit die Abstimmung über Rasa oder einen Gegenvorschlag zum Referendum über die eben beschlossene Nicht-Umsetzung der Zuwanderungs-Initiative. Dass sie – darauf angesprochen – zurückruderte und plötzlich einer Ablehnung des Gegenvorschlags keine Wirkung geben wollte, unterstreicht, wie konzeptlos sich der Bundesrat in dieser Frage verhält.

Die einzige Gewissheit der zerstrittenen Regierung scheint zu sein, dass sie auf keinen Fall wirkungsvoll umsetzen will, was vor bald drei ­Jahren beschlossen worden ist. Es sind diese Gewissheiten, die an der Urne zählen werden. (Basler Zeitung)